Su la Freccia di agosto in cover Lorenzo Cherubini con il “Jova Beach Party”

La Freccia di agosto dedica la copertina al Jova Beach Party. Sedici tappe di inediti show musicali, da Lignano a Rimini, da Fermo a Viareggio: la Festa che Lorenzo Cherubini attendeva da una vita invade le spiagge italiane, fa ballare la sua tribù e accompagna, con la sua allegria ed energia, i passeggeri delle Frecce Trenitalia per tutto agosto.

Apre il nuovo numero del magazine l’intervista al direttore dell’Ansa Luigi Contu, che su “medialogando” racconta l’evoluzione della principale agenzia stampa del Paese, ancorata ai principi di indipendenza e neutralità informativa, trasformata nel tempo in una media company attiva su più fronti e, con i suoi giornalisti, presente capillarmente sul territorio. Tra le altre interviste del mese, quella al Ceo di Talent Garden, Davide Dattoli, allo Chef Antonello Colonna, ai cantanti Irene Grandi e Biggie dei Boomdabash.

Tante le idee e gli itinerari di viaggio proposti ai lettori dalla rivista del Gruppo FS Italiane: dal Cammino nelle Terre Mutate, esempio di trekking solidale nei territori dell’Italia centrale colpiti da ripetuti sismi, alle meraviglie del Patrimonio Unesco delle Dolomiti, con un focus sulla Val Gardena, dalle numerose proposte estive del FAI ai parchi letterari, dalle crociere fluviali al rigenerante Forest Bathing, dai festival estivi ai teatri all’aperto dove ad agosto è regina l’Opera, con un nutrito cartellone per tutti i gusti, da Pesaro a Torre del Lago, da Macerata a Taormina. Poi, ancora, le nuove frontiere dell’ittiturismo in Liguria, le feste dell’Assunta in giro per l’Italia, passando dalla scoperta di Fano, gioiello nascosto delle Marche, agli appuntamenti estivi come Una Montagna di libri a Cortina e i Teatri in blu di Cetara, nella Costa di Amalfi.

Non manca la consueta attenzione all’arte, che non va in ferie e suggerisce itinerari culturalmente stimolanti: da Gualdo Tadino, coi i suoi gioielli medievali, un ricco polo museale e le opere di arte contemporanea, in mostra fino al 27 ottobre, della Collezione Massimo Caggiano procedendo poi per la Capitale, dove espongono Giuseppe Uncini alla GNAM e Fabrizio Plessi alle Terme di Caracalla, fino ad arrivare alle opere di Gennaro Regina, protagonista il Vesuvio, esposte al Mav di Ercolano. E poi la carriera di Franco Zeffirelli – genio delle arti e dello spettacolo fra teatro, opera lirica e cinema – racchiusa nell’archivio fiorentino della Fondazione a lui intitolata. La rubrica Un treno di libri curata da Alberto Brandani rinnova il suo invito alla lettura, in viaggio con il prof, proponendo questo mese alcune pagine da Il Novecento. Dal Futurismo al Neorealismo di Vittorio Sgarbi e una selezione di letture estive, mentre per RAILWAY heART spazio alle storie di chi, per lavoro, studio o piacere, viaggia con i treni, e di chi i treni li fa viaggiare, con una selezione di fotografie sui luoghi e i protagonisti dell’universo ferroviario.

Infine un’attenzione ai 10 anni dal primo rapporto di sostenibilità di FS Italiane che intensifica il suo impegno verso una mobilità collettiva sempre più efficace, condivisa ed ecologica, puntando a utilizzare energia a emissioni zero, e lavorando a hub intermodali, servizi e attività improntate alla massima inclusività, accessibilità e sicurezza. Molti i contributi di giornalisti e scrittori che anche questo mese con le loro firme arricchiscono il nuovo numero del magazine.

La Freccia si può sfogliare in libera lettura a bordo delle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIAClub e nei migliori hotel e stabilimenti termali del Paese. È disponibile anche in versione digitale su issuu.com e su fsitaliane.it.