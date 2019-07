Ex Acas Service, dopo dieci anni di aste deserte è stato acquistato il capannone di Bardano per 160mila euro

ORVIETO – Dopo diverse aste andate deserte lo stabilimento della ex Acas Service di Bardano ad Orvieto è stato venduto per un importo di 160mila euro. Le buste sono state aperte ad inizio aprile mentre ai primi di luglio l’atto di vendita e acquisto è stato ufficializzato. L’offerta iniziale era di 1,5 milione di euro. Il fallimento dell’azienda che gestiva le prenotazioni al Cup per le Asl in Lazio, Umbria e Sicilia, risale al dicembre del 2009 quando uno scandalo finanziario coinvolse l’imprenditrice Giovanna Bernini, indagata per l’evasione da tre milioni di euro. A finire nel vortice erano stati i 216 lavoratori. Lo stabilimento, ora, dopo dieci anni passa nelle mani di un’altra realtà orvietana: la New Millenium Service, specializzata nella fornitura di materiale elettrico.