Giovani Imprenditori: l’umbra Ilaria Caporali passa il testimone al romano Giulio Natalizia

Ilaria Caporali Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, che ha guidato per un anno l’Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, un comitato che riunisce i Gruppi di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, passa il testimone a Giulio Natalizia, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria (Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo).

Il passaggio di consegne è avvenuto in quest giorni nel corso dell’Assemblea annuale del Comitato che si è svolta alle cantine Arnaldo Caprai di Montefalco che hanno ospitato anche la tradizionale festa d’estate cui hanno partecipato circa 160 giovani imprenditori.

“Vorrei esprimere un sincero ringraziamento – sottolinea Ilaria Caporali – ai colleghi umbri per il supporto organizzativo e un altrettanto sincero ringraziamento ai Presidenti di Abruzzo, prima Giammaria De Paulis ora Stefano Panella, Marche, Simona Reschini, e Lazio, Natalizia per la capacità di condivisione e per l’unità che siamo riusciti a costruire intorno a progetti comuni. Il Comitato del Centro ha acquisito maggiore rappresentanza e forza all’interno del Movimento Giovani Nazionale e sono sicura ci renderà, di anno in anno, sempre più orgogliosi”.

“Questo incarico mi trasmette forza e allo stesso tempo stimola il senso di responsabilità nei confro nti di questo grande e prestigioso Gruppo – commenta Giulio Natalizia neo Presidente Comitato Interregionale Giovani Imprenditori del Centro. Ringrazio di cuore per la fiducia che mi è stata accordata, sicuramente frutto del grande lavoro che stiamo portando avanti a Roma e in tutto il Lazio con la squadra di Presidenza del Gruppo Giovani di Unindustria, con cui stiamo raggiungendo ottimi risultati.

Stiamo lavorando con molto impegno per valorizzare le idee, la caparbietà e la capacità di innovare che i giovani riescono ad esprimere fondando nuove imprese o facendo evolvere storici business familiari. Vogliamo mettere al centro il tema del “restare” per investire nel proprio territorio, in un momento storico in cui si parla troppo spesso solo dei ragazzi che vanno via. Con l’evento itinerante (T)here abbiamo insistito proprio su questi concetti attraverso il racconto delle storie dei Giovani Imprenditori del Lazio: un progetto che stiamo portando avanti nelle province laziali. Ringrazio Ilaria per l’ottimo lavoro svolto e tutta la delegazione dei del Gruppo Giovani di Unindustria, protagonisti anche qui a Montefalco con l’ennesima prova di forte coesione associativa.”

Il primo appuntamento del Comitato presieduto da Natalizia sarà il Forum Interregionale di Novembre 2019.