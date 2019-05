ORVIETO – Vania Bracaletti candidata dei Popolari per l’Italia alle elezioni europee del 26 maggio, nella Circoscrizione III dell’Italia centrale (Marche, Toscana, Umbria e Lazio) ha scelto Orvieto, sua città di nascita, per chiudere la campagna elettorale. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 18 presso il Bar Hescanas. E’ prevista la partecipazione anche della candidata Elisabetta Campus.