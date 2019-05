TC Open di nuovo campione regionale: annientato Umbertide

Vincendo la settima finale in altrettante disputate, il TC Open Orvieto si laurea nuovamente campione Umbro portando a casa l’ennesimo campionato di serie C. Gara perfetta, quella casalinga con Umbertide, la vera rivelazione del campionato, che aveva viaggiato a punteggio pieno con sei vittorie su sei. Ma ai piedi della rupe per i perugini non c’è stato scampo. Sono bastati i quattro singolari, vinti da Remy Bertola, Daniele Chiurulli, Saverio Trippetti ed Edoardo Capolunghi, a decretare il trionfo degli orvietani. Il capitano, Daniele Mazzi, ha potuto contare quest’anno su una compagine forte e giovanissima, con un’et media di 19 anni, composta dal campione svizzero Bertola, Chiurulli, Trippetti, Capolunghi, Spaccini, Poeta, Grilli e Andrea Picchione (che finora ha giocato un solo match causa infortunio). Ora si attende il tabellone interregionale Umbria/Marche, con la semifinale in programma il 19 maggio, per continuare a sognare un ritorno nel campionato di serie B. Di seguito il dettaglio degli incontri che hanno decretato il successo di orvieto su Umbertide:

Bertola vs Cinquilli 62/61

Chiurulli vs Gregianin 61/62

Trippetti vs Mazzi R. 62/61

Capolunghi vs Giammarioli 60/63