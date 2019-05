Il Quadrato della Radio ospite al corporate campus di Vetrya. Il meglio dell’Italia delle telecomunicazioni e del digitale si incontra ad Orvieto

Un lungo weekend dedicato allo stato dell’arte delle telecomunicazioni e digitale in Italia e alle prospettive future: il tradizionale evento del Quadrato della Radio avrà luogo per la prim a volta ad Orvieto. Ad ospitarlo il gruppo Vetrya, società leader nel settore dell’innovazione tecnologica, digitale e telecomunicazioni che per l’occasione metterà a disposizione gli spazi del suo Corporate Campus.

Il Quadrato della Radio è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1975 per iniziativa della Fondazione Guglielmo Marconi, con sede a Pontecchio Marconi, in provincia di Bologna. Il suo scopo è quello di contribuire allo sviluppo e al progresso delle telecomunicazioni in Italia. Tra i soci, tanti nomi illustri delle telecomunicazioni, provenienti dal mondo scientifico, universitario, industriale e istituzionale, fra cui anche Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

L’associazione prende il nome dalla forma dell’antenna usata da Guglielmo Marconi, un esemplare della quale è presente nella sala espositiva “Esperienza Radio”, la stessa antenna che i meno giovani ricorderanno anche raffigurata sulla moneta da 100 lire coniata nel 1974.

Il convegno che si terrà sabato 25 maggio è dedicato all’Italia Digitale: soci ed esperti del settore si confronteranno sui vari ambiti di applicazione del digitale, dalle telecomunicazioni alla pubblica amministrazione, dal mercato al capitale umano.

Il programma riservato ai soli soci prevede:

Benvenuto

08.20

Stefano Pileri (A.D. Italtel, Presidente del Quadrato della Radio)

Luca Tomassini (Presidente e A.D. Gruppo Vetrya, socio del Quadrato della Radio)

08.30

Key Notes Speech Luca Tomassini (Presidente e A.D. Gruppo Vetrya, socio del Quadrato della Radio)

Le Telecomunicazioni

08.45

Modera:

Umberto de Julio (Presidente ANFOV, Cons. del Quadrato della Radio).

Partecipano:

Maurizio Decina (Presidente Infratel Italia, socio del Quadrato della Radio)

Mario di Mauro (A.D. Sparkle)

Federico Protto (A.D. Retelit, socio del Quadrato della Radio)

Marco Brancati ( CTO Telespazio, socio del Quadrato della Radio)

L’impresa 4.0

10.30

Modera:

Stefano Pileri (A.D. Italtel, Presidente del Quadrato della Radio)

Partecipano:

Agostino Santoni (A.D. Cisco Italia, socio del Quadrato della Radio)

Francesco Sacco (Prof SDA Bocconi, università dell’Isunbria, socio del Quadrato della Radio)

Roberto Siagri (A.D. Eurotech, socio del Quadrato della Radio)

La Pubblica Amministrazione

11.50

Luca Attias (Commissario straordinario per l’agenda digitale)

Il Mercato

12.10

Giancarlo Capitani (A.D. Net Consulting)

Il Capitale Umano e il Sistema Formativo

12.30

Federico Butera (Sociologo e Professore Emerito di Scienza dell’Organizzazione)

Katia Sagrafena (Direttore valorizzazione risorse umane di Vetrya)

Silvia de Fina (Italtel, socio Quadrato della Radio)

13.30 – 15.00 Intervallo pranzo

15.00 – 17.00

Tavola Rotonda Aperta

Coordina:

Gildo Campesato (Socio del Quadrato della Radio)