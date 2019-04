“Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”, mensione speciale per il film “Orvieto e il favoloso mondo di Susanna Tamaro”

Grandi firme si affermano alla decima edizione di “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria”, il Premio Internazionale di Giornalismo delle Camere di commercio di Perugia e Terni, che dal 2009, anno della sua istituzione, porta nel mondo le storie, le immagini, la bellezza, le tradizioni, il life-style della nostra terra. 78 le candidature all’edizione 2019, arrivate da ogni parte del mondo. I paesi più rappresentati Italia, USA, Germania, Spagna e Giappone.

Giornalisti, scrittori, autori e produttori tv, blogger, web writers hanno guardato alla terra umbra con interesse, curiosità, che sa essere anche amore e l’hanno “Raccontata” in articoli, saggi, servizi video e web.

La Giuria internazionale di “Raccontami l’Umbria” ha emesso i suoi verdetti e proclamato i vincitori del decennale.

Sezione per sezione i vincitori del 2019. Eccoli:

nella Sezione “Turismo, Ambiente, Cultura” si afferma Maria del Carmen del Vando Blanco, spagnola, con l’articolo “La Umbria mistica, donde se escucha el silenzio”. Giornalista professionista Maria del Carmen del Vando Blanco è accreditata all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, all’Associazione della Stampa Estera di Roma e alla Sala Stampa della Santa Sede. Corrispondente di “Descubrir el Arte”, “Revistart” e mujeresvalientes.es, è collaboratrice fissa di “Wall Street International”.

Per la Sezione “Umbria del Gusto”, Raccontami l’Umbria a John Henderson con un pezzo pubblicato su “The Local” dal titolo “In the US you could never do this: How an American opened his own Italian Winery”.

John Henderson, originario di Eugene in Oregon (USA) è laureato in giornalismo, per 40 anni scrittore sportivo e per 30 scrittore freelance di viaggi, gestisce anche un suo sito web, Dog-Eared Passport, dove racconta di viaggi, cibo, sport.

Sezione “Video”: premio a Paolo Notari di “Marcopolo TV” per puntata dedicata a Perugia della trasmissione “Capitali d’Italia”.

Giornalista e conduttore radiotelevisivo Paolo Notari è stato consulente Rai e inviato per i programmi “UnoMattina”, “La vita in diretta”, “Agora” e “Sereno Variabile”.



“Premio della Giuria” a Marcello Masi e Rocco Tolfa, per la puntata girata in Umbria dei “Signori del Vino” trasmesso da RAI 2.

Marcello Masi, giornalista italiano di lungo corso entra in Rai nel 1987 dove ricopre incarichi di grande responsabilità e prestigio. Dal 1 ottobre 2018 conduce “Linea Verde del sabato”. Rocco Tolfa, già vicedirettore del TG2. Ha conseguito il diploma di Sommelier e seguito corsi di specializzazione sul Barolo, sullo Champagne e sui vini della Borgogna. Editorialista delle riviste Bibenda, il Sommelier e Spirito Divino. Conduce la rubrica TG2divino.

“Raccontami l’Umbria” si rivolge anche ai giovani giornalisti delle Scuole di Giornalismo e nella Sezione” ha premiato Sofia Gadici per il servizio Tv “Perugia, cittadini al centro” trasmesso dal canale youtube “Quattro Colonne”. Dopo esperienze lavorative all’estero, Sofia Gadici è stata ammessa alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. La sua passione i temi della politica e dell’informazione in una ottica di studio e comprensione profonda.

Sofia Gadici

Menzione speciale della Giuria di “Raccontami l’Umbria” conferita a Gioacchino Castiglione e Susanna Baccetti per il video “Orvieto e il favoloso mondo di Susanna Tamaro” andato in onda su Geo trasmissione di Rai 3. Dal 1983 Gioacchino Castiglione è direttore della fotografia di grandi emittenti televisive e produzioni straniere. La sua grande passione è il documentario a cui si dedica quotidianamente con grande entusiasmo, spesso anche in veste di regista.

Susanna Baccetti, nata a Firenze si laurea in Lingue e Letterature straniere moderne. Fa della sua grande passione per i viaggi e le culture di tutto il mondo il suo lavoro. Inizia nel 1994 la sua esperienza televisiva e da allora non ha mai smesso di raccontare mondi e culture.

“Istituito dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni, il Premio Internazionale di Giornalismo “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” – ha ricordato il Presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni – fin dalla sua nascita ha saputo imporsi all’attenzione del mondo della comunicazione per la serietà, la trasparenza e per la credibilità della sua proposta”. “Non abbiamo mai abbassato il livello delle nostre scelte” ha detto ancora il Presidente Mencaroni. “Il nostro progetto era realizzare un nuovo modello di promozione territoriale, capace di fare conoscere nel mondo le nostre eccellenze, la nostra terra, la sua storia, la cultura, i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande valore. I risultati di “Raccontami l’Umbria”, ci dicono che l’obiettivo è stato raggiunto”.