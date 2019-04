Controlli della Polizia di Stato per le festività pasquali, 989 identificati

Le festività Pasquali appena trascorse e il notevole aumento del flusso di viaggiatori in ambito ferroviario hanno, di pari passo, prodotto l’intensificazione dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche l’Umbria e L’Abruzzo di Ancona, che nell’ambito delle regioni di competenza, attraverso i propri Posti Polfer dislocati sul territorio, ha notevolmente incrementato i servizi preventivi allo scopo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e il regolare svolgimento dei trasporti. Nei numeri, quanto appena de tto si è tradotto in 178 pattuglie in stazione, 26 scorte a bordo treno per un totale di 54 treni scortati, 989 persone identificate, 21 pattuglie automontate, 2 persone arrestate e 3 denunciate in stato di libertà.

Particolarmente attiva la Polfer del locale Settore Operativo sia nella serata del 18 che nel pomeriggio del 22 aprile. Giovedì infatti gli Agenti del Settore Operativo di Ancona, durante un controllo nell’atrio biglietteria hanno tratto in arresto M.M. cittadino italiano di 53 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. L’arrestato è stato associato presso la locale casa circondariale di Montacuto dove sconterà il residuo della pena detentiva di tre mesi. Nel pomeriggio del 22 invece, gli operatori della Polfer, su segnalazione del capo treno dell’IC 612 proveniente da Lecce e diretto a Milano, sono intervenuti poiché due cittadini stranieri, privi di biglietto, si rifiutavano di declinare le generalità, e infastidivano i viaggiatori intimoriti per la presenza di due cani di grossa taglia, al seguito degli stranieri, privi di museruola.

Gli Agenti sono stati assaliti dai due e solo dopo alcuni minuti di trambusto, sono riusciti a riportare la calma e a condurre in ufficio gli aggressori. Inevitabile nei loro confronti la denuncia a piede libero per violenza, resistenza e minaccia a P.U. nonché rifiuto di generalità e interruzione di pubblico servizio. I poliziotti, medicati dal locale pronto soccorso, hanno ottenuto una prognosi di 10 giorni. A Pescara invece la Polfer ha arrestato il 45enne italiano P.F. per aver tentato di rubare un auto della Polizia nella notte del 21 aprile. L’auto, con colori di serie, si trovava parcheggiata nell’area videosorvegliata e riservata alla sosta dei veicoli della Polizia. Proprio grazie alle telecamere gli Agenti, appena rientrati da un servizio di pattuglia disposto, come detto, nel quadro del potenziamento delle attività per le festività Pasquali, hanno notato la sua presenza nei pressi dell’auto “civetta” e sono immediatamente intervenuti quando l’uomo ha tentato di forzare la portiera. Dopo le formalità di rito lo stesso è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G. competente.