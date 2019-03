In Umbria arriva “Eureka! Funziona!”, progetto per orientare alla cultura tecnica e scientifica fin dalle Elementari

Favorire la diffusione della cultura tecnico scientifica e della filiera STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a partire dalle scuole elementari. Con questo obiettivo ITS Umbria Academy, l’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma promossa dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, ha avviato il progetto Eureka! Funziona! che coinvolge i bambini di tre scuole elementari: Ciabatti Montessori di Perugia, Centro Internazionale Montessori di Perugia e Montessori Istituto Comprensivo Benedetto Brin di Terni.

Alla presentazione del progetto era presente anche Antonella Iunti, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.

“Eureka! Funziona!” è un progetto di orientamento ideato da Federmeccanica, l’Associazione nazionale delle aziende meccaniche di Confindustria, alla sua sesta edizione e per la seconda volta proposto anche in Umbria. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali.

ITS Umbria, punto di riferimento dell’istruzione terziaria professionalizzante nella nostra regione, accompagnerà lo sviluppo del progetto mettendo a disposizione dei docenti e dei bambini delle scuole Montessori l’assistenza ed il supporto tecnico degli stessi studenti che frequentano il percorso “meccatronica” della Academy.

L’idea che ispira la singolare sperimentazione è quella di mettere a confronto giovani generazioni accumunate dalla passione per la cultura tecnica: studenti 20enni che sostengono ed alimentano la creatività di bambini delle elementari trasferendo a questi ultimi il “sapere agito” che caratterizza e connota gli studenti dei percorsi di ITS Umbria Academy.

Gli alunni partecipanti saranno divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un’invenzione tecnologica. Un’opportunità di utilizzare “l’invenzione” come uno strumento per imparare, ponendo a disposizione degli alunni uno spazio reale in cui mettere alla prova creatività e capacità di innovazione.

Lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consentirà agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini avranno la possibilità di sviluppare un’attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale saranno applicate diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l’italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale.

Nel mese di maggio, i giocattoli realizzati dalle equipe di “bambini costruttori” verranno valutati da una giuria composta da imprenditori aderenti al sistema di Confindustria Umbria. I vincitori della competizione regionale parteciperanno alla competizione nazionale organizzata da Confindustria Treviso il prossimo 24 maggio.

Che cosa è Its Umbria Academy – ITS Umbria è un’Academy tecnica di alta specializzazione post diploma che realizza percorsi di istruzione terziaria professionalizzante rivolti a giovani diplomati che, senza rinunciare ad una solida base di conoscenze tecnico scientifiche, ambiscono ad una didattica mirata al mondo del lavoro, dinamica e di taglio prevalentemente applicativo, in costante raccordo con le imprese del territorio. Mette a disposizione dei diplomati e delle imprese sette ambiti di specializzazione tecnico-professionale: Meccatronica (esperti in gestione e programmazione della produzione, progettazione CAD-CAM, lavorazioni a CNC, stampa 3d, sistemi di automazione e robotica, Industria 4.0); Agroalimentare (esperto nella produzione di diverse filiere agroalimentari e dei relativi processi di trasformazione); Sistema Casa (esperti in edilizia ecosostenibile ed antisismica ed operatori BIM – Building Information Modeling); Biotecnologie (esperti in gestione dei processi produttivi per aziende dei comparti chimico, ambientale e dei biomateriali); Impresa digitale (esperti in Industrial Internet of Things, Cybersecurity, Big data e, più in generale, in tecnologie per la digitalizzazione delle imprese); Commerciale marketing e internazionalizzazione (esperti in comunicazione, marketing e commercio estero).