ALLERONA – Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa promuove un importante seminario sul tema scuola a cui prenderà parte la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, giovedì 15 aprile alle ore 16. All’incontro interverrà, su designazione della Riserva, il professor Paolo Fatiganti, dirigente dell’Istituto scolastico comprensivo Muzio Cappelletti di Allerona. “L’Istituto Scolastico Comprensivo abbraccia un esteso territorio – ha dichiarato il professor Fatiganti – e sta realizzando una interazione virtuosa con la Riserva Mondiale della Biosfera Unesco. Il Presidente Francesco Paola ha istituito un Punto informativo della Riserva Unesco all’interno della Scuola. L’istituto scolastico abbraccia territori e comuni inclusi nella Riserva e anche esterni rispett o a essa, e tra essi territori vi sono le zone forestali di Allerona verso le quali la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia ha avviato un progetto di ampliamento del quale io stesso sono il Referente su designazione del Presidente. Vi è dunque una sperimentazione in corso molto interessante la quale è aiutata dal modello di governance indipendente della Riserva della Biosfera del Monte Peglia.

Vi è una interazione attiva e reciproca tra la Riserva Unesco e la Scuola e i processi educativi che è necessario avviare specie nella attuale fase della transizione ecologica. Ho partecipato alle riunioni del Comitato promotore del progetto di ampliamento, che nasce dal basso, e da ultimo ho partecipato alla celebrazione del Quinto anniversario dell’Accordo di Parigi sul Clima, che ha visto la presenza di Sua Eccellenza l’Ambasciatore di Francia che ha definito la nostra Riserva realizzata con questo modello di governance un modello esemplare ai fini della attuazione dell’Accordo di Parigi. Tutto questo determina consapevolezze molto importanti e cambiamenti progressivi.

Infatti, a livello territoriale, le Scuole sono spesso dei formidabili centri di aggregazione in relazione alla coabitazione di più enti locali di riferimento, della disponibilità di spazi, strutture e know how formativo, nonché (elemento spesso sottovalutato) della presenza, all’interno dei nuclei familiari degli alunni, dell’intero ventaglio dei settori culturali, produttivi e commerciali della comunità. In questo modo la Scuola realizza la sua mission istituzionale in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030, e diventa sicuramente il perno di un esperimento di sviluppo che costituisca un modello ripetibile e circolare. Ringrazio molto la Riserva Mondiale della Biosfera Unesco e il Presidente Francesco Paola per avere compreso tali potenzialità e per gli sforzi per realizzarle nei contesti di luoghi segnati da abbandono e da spopolamento e emigrazione specie dei giovani”.

