ORVIETO – Attivo dal 1997 nel mondo dei disc jockey si inserisce ben presto tra i protagonisti del turntablism italiano (l’arte di manipolare i suoni e creare musica mediante il giradischi ed il mixer). Si chiama Dj Myke detto anche Micionero ma il suo vero nome è Marco Micheloni ed è nato a Orvieto.

Ebbene si Orvieto la città del Duomo, del Corpus Domini e del Pozzo di San Patrizio è stata una ricca fucina di animali da palcoscenico musicale, specie negli anni 90 diverse band o solisti nati sulla Rupe hanno poi ottenuto un successo nazionale e anche internazionale.

Dj Myke è un esempio di come un talento orvietano ha saputo svilupparsi e ottenere successo oltre rupe divenendo uno dei disc jockey più famosi considerato tra i migliori interpreti italiani della tecnica dello scratch e successivamente diventato anche produttore discografico.

E’ stato vincitore per quattro anni consecutivi del “DMC Italy” (nel 2000 e nel 2001 con il team MenInSkratch, nel 2001 e nel 2002 come solista) e arrivando quattro volte in finale al “World DJ Championship”. Nel 2003 a Praga, insieme a DJ Aladyn, si classifica secondo nel “ITF eastern emisphere”.

Nel 1999 fonda insieme a DJ Aladyn e Dj T the Thief la crew di DJ/turntablist Men In Skratch alla quale si uniscono in seguito DJ Yaner e DJ Franky B.

Incide i suoi primi album come solista Dark Chocolate (Copasetik Recordings) nel 2006 a cui ha fatto seguito nel 2010 Hocus Pocus (Venus dischi), per poi iniziare una serie di collaborazioni con il rapper Rancore, con il gruppo hip hop I Piante Grasse fino a Fabri Fibra.

Nel 2004 DJ Myke, supportato nelle esibizioni dal vivo da DJ Aladyn e DJ Yaner, forma con Svedonio e Lillo il progetto The Reverse. L’album omonimo mixato agli Abbey Road Studios da Nigel Godrich dei Radiohead e pubblicato per l’etichetta londinese Copasetik Recordings viene apprezzato dalla critica di settore e recensito positivamente dalla rivista Rolling Stone. DJ Myke dal tufo medioevale della rupe allo scratch della console è oggi tra i punti di riferimento per tutti i giovani aspiranti disk jokey.