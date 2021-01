ACQUAPENDENTE – Archiviata l’impegnativa fase preliminare dicembre 2020, ora il processo di realizzazione contratto di fiume Paglia entra nel vivo. Fa il punto della situazione Endro Martini, direttore tecnico di Alta Scuola, che cura su incarico della Regione Lazio e per conto dei Comuni di Acquapendente e Proceno.

“Il processo di Contratto di Fiume per il Paglia Laziale sta concludendo – ha sottolineato Martini – pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, la sua prima fase con la redazione del “Quadro Conoscitivo e Lineamenti Strategici” a cura del Gruppo Tecnico Operativo (GTO) composto da Filippo Belisario, Gianluca Forti e Enrico Petrangeli e da me coordinato. Entro la prima decade di Gennaio 2021 il documento sarà on line sul sito del Contratto e sarà inviato alla Regione Lazio che ha convocato i sindaci Pellegrini e Ghinassi unitamente al GTO all’ incontro del Tavolo Regionale, che coordina i Contratti di Fiume nella nostra Regione.

I tre ultimi Webinar, molto partecipati, che hanno trattato i temi che vedete nell’ immagine, ci hanno fatto capire meglio le criticità e le opportunità che esistono nella zona, la domanda di riqualificazione e sviluppo e quindi ci consentono di andare all’incontro romano già con prime idee progetto. Dopo l’incontro che sarà entro gennaio avvieremo la fase 2 di redazione del Programma d’ Azione che dovrà comprendere schede illustrative di interventi e azioni strutturali e non strutturali“.

In conclusione il dott. geologo Martini ha dichiarato di trovarsi con questo contratto in una situazione che da una fase iniziale piuttosto diffidente circa la validità dello strumento e dei risultati conseguibili a un momento molto collaborato e partecipato che fa ben sperare in una produzione di idee e progetti da parte dei soggetti interessati da inserire nel Programma d’ Azione Finale. (G.S)