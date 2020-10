ACQUAPENDENTE – Il Museo Naturalistico del Fiore ha festeggiato il suo 25° compleanno, la scorsa domenica 4 ottobre. Ad accogliere i visitatori poco dopo le ore 10.00 il dottor Massimo Bedini e il dottor Angelo Ghinassi, rappresentanti rispettivamente di Enti quali Riserva Naturale Monte Rufeno e Comune di Acquapendente che sin dai primi anni ’90, di concerto con la Regione Lazio, hanno pensato, progettato, programmato e realizzato all’interno dell’area protetta una struttura che si ponesse come fine la promozione di concetti sostenibili in materia di salvaguardia ambientale.

A presentare la giornata lo storico direttore dottor Gianluca Forti che dopo aver tracciato brevemente la sua esperienza di gestione ha lasciato la parola a Paolo Maria Guarrera del Museo della Civiltà che ha presentato la mostra “Le piante e l’uomo: scienza, riti, arte e tradizioni per uno sviluppo sostenibile”.

”Una versione smart – come sottolineato – della mostra organizzata dal Museo delle Civiltà a Roma nel 2018-2019 con la collaborazione dell’ ICDe (ora ICPI), La mostra è un itinerario virtuale attraverso l’immenso patrimonio del museo delle arti e tradizioni popolari, elaborato sulla base di uno studio botanico sulle raccolte iniziato fin dagli anni ’80. Sono state individuate dal curatore, biologo ed etnobotanico, 100 specie, nel loro legame con la tradizione popolare passata e presente, prendendo in considerazione, per ogni specie, gli utilizzi in medicina, veterinaria e zootecnia, alimentazione, artigianato, tessitura e tintoria, religione e ritualità e portando in evidenza aspetti naturalistici finora poco indagati all’interno delle collezioni del museo.”

Alle ore 11,00 sotto la guida della dottoressa Antonella Lisi (Cooperativa Ape Regina), grandi e piccini hanno preso parte ad una visita guidata alla struttura, preso parte ai giochi nelle sale e vistato la mostra. Alle ore 13.30 pranzo al cestino nel giardino botanico della struttura con accompagnamento musicale alla fisarmonica di Riccardo Ramini. Infine, a partire dalle ore 15.00 passeggiate lungo il sentiero Natura del Fiore, alla scoperta dei corsi d’acqua e delle cascatelle che caretterizzano il Torrente Subissione. Un gruppo dei partecipanti ha potuto visitare il bosco monumentale del Sasseto. (G.S)