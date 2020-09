ACQUAPENDENTE – La Riserva Naturale Monte Rufeno sarà protagonista durante il fine settimana con un doppio impegno di trekking amatoriale: insieme Scarpinata e Maratona.” Appuntamento presso il Centro Renato Giannotti di Trevinano – ha sottolineato l’organizzatore Sergio Pieri , – domenica 6 settembre alle ore 8,30. Dopo le iscrizioni raduno e partenza alle ore 9,30. Si potrà scegliere tra camminate libere di 10 e 17 chilometri e la lunga di 42. Tutte tre uniti da un unico comun denominatore. Percorsi ambientali tra i più suggestivi del Lazio per il suo meraviglioso territorio ricco di bellezze naturalistiche e per i suoi percorsi adatti per la pratica del Trekking e del Nordic walking. Scegliere la lunghezza maggiore vorrà dire addentrarsi all’ interno della Riserva Naturale di Monte Rufeno e nei boschi dei territori confinanti di Umbria e Toscana dove sorgono i caratteristici Borghi di Allerona e San Casciano dei Bagni. Si partirà dal Borgo di Trevinano (602 slm) e ci immetteremo, dopo un piccolo tratto asfaltato, all’interno di stradine ondulate di campagna che ci porteranno in poco tempo all’ interno del Parco regionale di Monte Rufeno in direzione casale Monaldesca.

La salita di Poggio Spino ci condurrà al punto confine delle tre Regioni (810 slm) per scendere in picchiata al Borgo di San Pietro Aquaeortus immerso completamente nel verde. Il percorso si addentrerà nel percorso escursionistico “Rivarcale” costeggiando il Parco di Villaba, siamo nel Comune Umbro di Allerona, nel parco naturalistico Monte Peglia e Selva di Meana.Resteremo in Umbria ancora per alcuni chilometri incontrando sulla nostra strada Villa Cahen, un bellissimo esempio di Villa Liberty di proprietà del Ministero delle politiche agricole. Dopo aver attraversato il ponte di fosso altro si rientra nella Riserva naturale di Monte Rufeno salendo in località Marzapalo, antichissimo Monastero riedificato a rifugio nel bosco.La discesa della “macchia bruciata” farà da preludio all’ ascesa del tratto che porterà alla sommità di Monte Rufeno, dove l’ omonimo casale è sede dell’ osservatorio astronomico (737 slm). Stradine e sentieri con vari saliscendi ci riporteranno a Trevinano sede di arrivo. Abbiamo avuto dare all’evento un carattere interregionale e ne siamo orgogliosi.

Sabato 5 saremo ad Allerona in Provincia di Terni per un trekking interregionale con visita ai giardini di Villa Cahen”. Partners principali evento Comune di Acquapendente, Riserva Naturale Monte Rufeno e Pro Loco di Trevinano : “Li ringrazio tutti – ha concluso Pieri – da 36 anni collaboro con loro all’organizzazione degli eventi ma questa volta sono davvero rimasto sorpreso. Di fronte alle difficoltà di allestire un evento in piena stazione di convivenza virus Covid 19 hanno mostrato ancora più tenacia di assecondare in tutto e per tutto le mie esigenze. Da qualche mese vivo in pianta stabile a Livorrno dopo aver per oltre 30 anni effettuato proprio il mio percorso lavorativo nell’Ente pubblico capofila. E vedere che la lontananza ci ha ancora più avvicinato nelle idee è davvero una gran cosa”.