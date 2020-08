E’ stata recentemente firmata una convenzione tra i gestori dei due siti (Palazzo Cesi di Acquasparta e Foresta Fossile di Dunarobba ad Avigliano Umbro) unici al mondo, che distano tra loro soltanto 15 minuti in auto, che la storia della scienza ha unito in modo naturale, ai quali i visitatori potranno accedere con tariffe agevolate a partire dal 15 agosto.

All’acquisto del biglietto intero in uno dei due siti, verrà consegnata in omaggio una CARD con la quale ogni visitatore potrà usufruire di un biglietto ridotto per visitare il sito rimanente. Un piccolo ma significativo strumento di collaborazione per ampliare le conoscenze sulla storia della Foresta Fossile di Dunarobba e il suo Centro di Paleontologia Vegetale e quella del naturalista Federico Cesi, fondatore di dell’Accademia dei Lincei, di cui fece parte anche Galileo Galilei.

INFO e PRENOTAZIONI

– Palazzo Cesi

Tel. (mob. phone) 351 70 31 853 – infopalazzocesi@gmail.com

– Foresta Fossile di Dunarobba

Tel. 0744/940348 – cooperativasurgente@libero.it