ORVIETO – Giornata positiva per l’ambiente e soprattutto per le rive del lago di Corbara, che da tempo sono rimaste al degrado e all’inquinamento di qualsiasi genere, plastica, vetro e altri tipi di oggetti, lasciati o meglio gettati impropriamente dalle persone.

Nella giornata di sabato 25 luglio i volontari di Plastic –Free insieme al Laboratorio Verde Fare Ambiente Orvieto, si sono resi protagonisti nel “ripulire” una parte della riva del Lago, (campo gara dei pescatori ). “Un lavoro ben riuscito – dicono in coro i circa 20 volontari che hanno preso parte alla giornata – grazie anche alla Cosp che ha reso possibile lo smaltimento delle tante buste di rifiuti raccolti nel corso della mattinata e differenziati in modo certosino dai ragazzi”.

Tantissimi i sacchetti riempiti con ogni tipo di rifiuto, deligentemente differenziati: vecchie sedie sdraio, bomboloni, televisori, secchi di vernice, stufette elettriche, monitor per pc, biciclette. Tutti rifiuti altamente inquinanti e che, soprattutto, andrebbero smaltiti nelle apposite stazioni ecologiche. E’ di circa 1 tonnellata il bilancio di rifiuti raccolti tra ingombranti, oggetti in plastica, vetro e altro materiale.

I volontari, tutti giovani ragazzi della zona, si sono muniti di guanti e sacchetti e, di buon ora, nonostante il caldo torrido già nelle prime ore della giornata, hanno disertato mare e spiaggia per fare qualcosa di estremamente importante: pulire l’ambiente dai rifiuti che gente senza scrupoli lascia in ogni dove.

“C’è ancora molto da fare, soprattutto nel sensibilizzare le persone verso il rispetto dell’ambiente e l’uso sconsiderato della plastica – sottolineano i ragazzi – ma la volontà di queste associazioni è sicuramente da ammirare”.

Intanto una seconda giornata di raccolta Plastica sarà effettuata presso il Lago di Corbara il 2 agosto, e chiunque, armato di tanta buona volontà, può partecipare. Plastic free Odv Onlus è un’associazione senza scopo di lucro impegnata nella tutela dell’ambiente e degli animali con una verticalizzazione contro la plastica.

” Ad oggi – spiegano Elena Franceschini ed Angelica Pantarelli ferenti comunali per l’associazione Plastic Free Italia – abbiamo più di 230 mila seguiti sui social e negli ultimi weekend, con le ultime raccolte fatte in giro per l’Italia, abbiamo raggiunto quota 20.000 kg di plastica rimossi dall’ambiente solo quest’anno. L’ultima iniziativa in Veneto, precisamente a Porto Tolle (RO) ha contato 150 partecipanti e 4 tonnellate di rifiuti raccolti”.

“Al sud e al nord, come dimostrano i numeri, sono già molto attivi e stiamo iniziando a far crescere queste iniziative anche al centro – aggiungono – Ci siamo già attivate in tal senso il 5 luglio facendo una mini raccolta all’anello della Rupe e siamo fiduciose di poter crescere di numero man mano che facciamo attività. La prossia raccolta sul Lago di Corbara è in programma per il 2 agosto alle ore 17.30. Abbiamo già avuto vari riscontri molto positivi e siamo già sicuri che saremo almeno il doppio dell’ultima volta”. (Sa.Simo)