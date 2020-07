ALVIANO – Presso il Castello di Alviano si terrà, sabato 1° agosto alle 16,30, il convegno del Think Tank del CST – Consorzio per lo Sviluppo del Territorio dal titolo “Rilancio del territorio: le opportunità del presente per riprogettare il futuro”. L’iniziativa del Consorzio, dedicata alla zona umbra dell’Amerino Occidentale, è patrocinata dai Comuni di Alviano, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio e vedrà la presenza dei rispettivi sindaci, Giovanni Ciardo, Giampiero Lattanzi, Gianluca Filiberti e Federico Gori, concordi con il Consorzio CST nel voler creare le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione di questa meravigliosa zona della provincia di Terni, denominata “Terra di Condottieri”, soprattutto dopo che l’emergenza Coronavirus ha causato ingenti danni all’economia locale.

Il Consorzio presenta pubblicamente un piano di iniziative pronte a supportare sin da settembre imprese locali e cittadini nelle attività legate alla ripartenza e alla “ricostruzione” che impegnano tutti in uno sforzo inaudito, inimmaginabile solo qualche mese fa e ricco di incognite. Il CST in questo ambito si propone di offrire orientamento in linea con quelli che sono gli scopi della sua costituzione risalente allo scorso anno. “In questi mesi di stop forzato delle attività, il Consorzio si è interrogato innanzitutto su come fosse possibile aiutare le imprese in difficoltà a uscire dalle sabbie mobili causate dal lockdown, una misura ragionevole che ha però portato a inevitabili ricadute negative” ha dichiarato il presidente del CST, Luciano Mannaioli.

“Il Governo centrale e le amministrazioni locali stanno tamponando la situazione con strumenti vari – ha proseguito Mannaioli – ma non è possibile pensare che ciò basti a far ripartire il tessuto imprenditoriale messo a dura prova in questi lunghi e travagliati mesi. Oltre al diritto di ricevere risposte certe e poter contare su strumenti finanziari sostanziali in grado di consentire il traghettamento delle imprese verso porti più sicuri, in primis quello della sopravvivenza e poi quello dello sviluppo, credo sia anche molto utile fare appello alla capacità da parte delle imprese e dei cittadini di cogliere le opportunità che in tutte le situazioni di crisi, anche le peggiori, emergono all’orizzonte e di contribuire al cambiamento attraverso la propria iniziativa privata, frutto dell’esperienza maturata nei diversi settori.

Il CST è qui per mostrare percorsi lineari orientati alla riqualificazione che possano condurre non solo alla ripartenza, ma anche alla crescita economica di un territorio che fino a prima del lockdown stentava a decollare soprattutto dal punto di vista turistico”.

“Obiettivo primario del Consorzio – ha concluso Mannaioli – in questa fase storica è introdurre strumenti concreti come il primo orientamento, favorire la consulenza qualificata grazie alla sua capacità di relazione e scouting dei maggiori esperti delle diverse discipline, compresi gli ambiti della formazione e della divulgazione medico-scientifica che andrà a supporto delle popolazioni anch’esse duramente provate. Ai nostri tavoli tecnici si confrontano costantemente esperti di Marketing e Comunicazione, Marketing territoriale e dei servizi turistici, Gestione e sviluppo d’impresa, Sicurezza sul lavoro post Covid-19, Impresa e diritto, Economia e Finanza, Salute pubblica etc. Il primo di agosto vogliamo presentare tutti i dettagli del nostro piano ai cittadini interessati al tema della ripartenza”.

A partire dal prossimo mese di settembre il CST sarà dunque concentrato su iniziative speciali che vedranno il coinvolgimento di componenti d’eccellenza e la finalizzazione delle stesse nell’opera di rilancio del territorio. Ogni azione non potrà prescindere dalla presenza attiva dei giovani che possono rappresentare, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, un contributo essenziale in termini di creatività sia per quanto riguarda le start-up che per quanto riguarda il loro contributo alle imprese inteso come forza lavoro. A tale proposito verranno presentati case studies illuminanti quali ad esempio l’iniziativa “Teverexplora Giovani” – per voce del suo stesso ideatore, l’imprenditore Matteo Carratoni -, “Un progetto di potenziamento e promozione turistica della Media Valle del Tevere finanziato dalla Regione Lazio. Vedremo come sia stato possibile realizzare il Centro di Sosta Tevere Point in un edificio di Torrita Tiberina, unico nel suo genere, convertito a uso turistico per attività fluviali e collocato in posizione strategica accanto al percorso ciclopedonale, alla Stazione ferroviaria e al pontile per l’attracco dei battelli diretti verso la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, destinandolo ad attività ricreative nel Parco Fluviale del Tevere. Il progetto comprende anche la realizzazione della piattaforma digitale di marketing territoriale volta all’attrazione di flussi turistici giovanili e alla implementazione dell’offerta turistica”.

“L’estensione di questa progettualità all’Alta Valle del Tevere – ha dichiarato Carratoni – potrebbe costituire una leva di sviluppo strategico basata sull’innovazione e la messa a sistema di un territorio che ha molto da offrire in termini di turismo naturalistico e sostenibile”.

Oltre a valorizzare casi emblematici legati a giovani determinati e intraprendenti come Matteo Carratoni che possono generare emulazione sul territorio nonché estensioni progettuali in Umbria di modelli vincenti, il CST coinvolge per le attività progettuali esperti di Marketing territoriale e dei servizi turistici allo scopo di innescare cicli di iniziative commerciali legate al turismo sostenibile ed esperienziale destinate a proporre un’area che presenta molteplici componenti di indubbio pregio ambientale, paesaggistico, culturale, artistico ed enogastronomico. Inoltre in autunno partiranno le attività della piattaforma di ecommerce LTS che potrà interessare anche la Terra dei Condottieri per la veicolazione nei propri esclusivi canali distributivi online di eccellenze enogastronomiche e agroalimentari quali ad esempio l’olio extravergine di oliva. Questa iniziativa verrà presentata da uno dei soci fondatori della società specializzata LTS, Raffaele Gagliardi.

Come ha dichiarato Marina Ricci, curatrice culturale e moderatrice del convegno “La creazione di sinergie come queste che vedono da un lato la creatività e l’intraprendenza dei giovani, dall’altro l’esperienza e la professionalità di risorse umane altamente qualificate, dalle carriere consolidate, che operano da decenni sul mercato, sarà fondamentale perché ogni azione sia sempre volta alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità”.

“Al convegno – ha aggiunto la giornalista Marina Ricci, esperta di Comunicazione e Marketing territoriale – parteciperanno specialisti dei diversi settori strategici che potranno contribuire con il loro sapere a una ripartenza sistemica e ragionata quali ad esempio l’Avv. cassazionista Vincenzo Bregola, massimo esperto in materia bancaria e tributaria e l’Avv. penalista Mauro Buono della Camera Penale del Tribunale di Napoli.

Non mancheranno altri interventi di pubblica utilità come quello di Roberto Gattola, esperto della sicurezza del lavoro, volto a offrire informazioni sulle misure e le condotte da adottare nei luoghi di lavoro per poter continuare a operare nel rispetto delle normative post Covid-19 cogliendo altresì le opportunità che consentono di evitare un aggravio della spesa sulla sicurezza in quanto favoriscono il ricorso a strumenti esistenti, spesso non utilizzati dalle aziende per mancanza di un’informazione adeguata”.

Fra gli altri interverranno Francesco Luca Aiello, esperto di gestione e sviluppo d’impresa e i docenti delle diverse discipline che cureranno un ciclo di workshop multidisciplinari in programma a partire dal mese di ottobre. Il primo di agosto al Castello di Alviano sarà anche l’occasione per lanciare “Vita Mediterranea”, la rassegna di incontri gratuiti rivolti alla cittadinanza incentrati sulla prevenzione in tema di salute pubblica.

In rappresentanza dei diversi scienziati coinvolti nel progetto, il primo agosto interverrà il neurologo esperto di Medicina del sonno, Pierluigi Innocenti, past President di Assirem, il quale presenterà i risultati di un questionario somministrato a un campione di persone per il monitoraggio del sonno nei mesi della pandemia. I dati raccolti hanno dimostrato la correlazione fra il trauma collettivo da Coronavirus e l’aumento dei disturbi del sonno con la conseguente insorgenza di fenomeni quali ansia e depressione. Il tema della prevenzione è di grande attualità dal momento che i comportamenti che non tutelano la salute si trasformano spesso in patologie diffuse fra la popolazione, peraltro con aggravio della spesa pubblica a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La costruzione di un polo didattico e di altre iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica e al miglioramento degli stili di vita dei cittadini faciliterà un approccio più diretto della collettività alla cultura della prevenzione. Il Think tank del CST, letteralmente un serbatoio di idee che opera in modo permanente attraverso la creazione di tavoli tecnici tematici, sta riconfermando il suo ruolo di promotore dello sviluppo del territorio e la sua vocazione a impegnarsi su obiettivi di lungo raggio proiettati fondamentalmente su tre direttrici strategiche, la valorizzazione delle risorse umane, la riqualificazione e la creazione di nuove opportunità.

“Puntare sull’uomo e sulla conoscenza in primis – ha dichiarato il presidente Luciano Mannaioli – significa riconoscere alla comunità quella dignità che merita e porre fondamenta solide per il futuro”.