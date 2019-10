Paura delle malattie, come vincerle e ritrovare la salute

Qualche giorno fa ho incontrato una mia paziente e, come spesso mi succede in tante altre situazioni, mi ha ringraziato per quello che avevo fatto per lei. Nello specifico si trattava di una situazione in cui la signora si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico. Insieme abbiamo fatto un buon lavoro per uscire dall’ansia e dal panico che la situazione le suscitava, utilizzando il mio metodo C.A.S.A. e la Psicoterapia EMDR. Grazie a questo percorso, la signora è riuscita ad affrontare la situazione con una marcia in più. Aveva una grande paura e un forte terrore di sottoporsi ad esami medici e successivamente all’operazione che purtroppo era necessaria.

Il lavoro psicologico l’ha aiutata tantissimo sia nella preparazione all’intervento che nel post operazione. Fortunatamente è andato tutto bene e adesso si è ripresa molto bene! Mi ha ringraziato dicendomi: “Roberto senza il tuo aiuto non sarei mai riuscita ad affrontare questa situazione con serenità!”. Sono stato molto contento perché mi ha dato ancora una volta la conferma di quanto è importante l’approccio psicologico alla malattia, perché ogni singola malattia ci sottopone inevitabilmente a una serie di fattori stressanti. In questi casi infatti devi andare dal medico, devi sottoporti agli esami, devi fare le analisi, ci sono poi esami particolari come le TAC, la gastroscopia, per non parlare delle situazioni oncologiche in cui la personale ha veramente bisogno di un sostegno prolungato nel tempo.

A tutto ciò si aggiunge anche la paura, che nutriamo tutti, rispetto a quello che potrebbe succedere quando la nostra salute vacilla. Pensiamo anche allo stress, per esempio, di un marito o una moglie che deve stare al fianco del malato e continuare a portare avanti tutte le attività quotidiane. A volte mi capita di vedere situazioni in cui le famiglie esplodono perché non riescono più a far fronte alla mole di impegni, di enmozioni e di fattori stressanti.

Anche l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai d’accordo su questo fatto importante: se vogliamo stare bene non dobbiamo semplicemente cercare di non avere malattie, o curare solamente i sintomi fisici, ma occuparci anche della sfera psicologica, anche a livello di prevenzione. Soprattutto quando si presentano delle situazioni di particolare difficoltà, non dobbiamo aver paura di chiedere sostegno psicologico e farci aiutare. Ormai la scienza psicologica è andata avanti, possediamo tutta una serie di strumenti specifici per aiutare le persone a stare bene, a stare meglio, ad affrontare al meglio le malattie e aumentare quella che noi chiamiamo la “resilienza”, cioè la capacità di risalita e di ripresa a seguito di una malattia.

Dal prossimo mese di Novembre, sarò anche presso la farmacia Frisoni, ad Orvieto Scalo, e riceverò ogni mercoledì, con primo contatto gratuito, con attenzione specifica a queste tematiche: ansia da ricovero, paura delle malattie, paura degli ospedali o di un intervento chirurgico. Utilizzo il mio metodo C.A.S.A. insieme alla Psicoterapia EMDR e posso dare una mano a te o ad un tuo familiare per riuscire ad affrontare al meglio queste situazioni stressanti.

Nessuno possiede la bacchetta magica, ma in qualsiasi situazione, di qualsiasi patologia problematica si tratti, anche il sostegno psicologico e il mental coaching sono fondamentali per aiutarti ad aumentare la probabilità di risalita, per venir fuori dalla malattia nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi possibili. Questo tipo di servizio va bene anche per le cosiddette malattie più o meno immaginarie, cioè l’ipocondria e l’eccessiva paura delle malattie.

Come dice Marcel Proust: “L’agente patogeno, mille volte più virulento di tutti i virus, è l’idea di essere malati”.

Dr. Roberto Ausilio – Psicologo Psicoterapeuta

www.robertoausilio.it

