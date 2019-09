Consiglio comunale, convocazione fissata al 27 settembre

Adunanza Consiglio Comunale – 27 settembre 2019 ore 15:00

Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO LA SALA CONSILIARE – PALAZZO COMUNALE.

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 26 dello Statuto;

Visto l’art. 4 comma 1 del regolamento consiliare;

Sentito il Sindaco;

C O N V O C A

Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di 1^ convocazione alle ore 15,00 e di 2^ convocazione dalle ore 16,00 del giorno 27 settembre 2019 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Question Time, Comunicazioni

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE

1. Interrogazione presentata dai Gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Siamo Orvieto” e “Orvieto Civica e Riformista” in merito all’affidamento della delega allo sport;

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Giovannini in merito alla sistemazione di Piazza San Giovenale di Orvieto;

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Giovannini in merito alla riqualificazione di Piazza Monte Rosa in Orvieto Scalo area “Il Borgo”;

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – Relatore Presidente

4. Presa d’atto delle deliberazioni n.ri 68, 69, 70 e 71 della seduta consiliare ordinaria del 05.09.2019;

5. Nomina di due membri di competenza del Consiglio Comunale di Orvieto in seno alla Commissione Amministratrice della Fondazione per il Museo Claudio Faina;

CULTURA – Relatrice Sindaco

6. Convenzione tra l’Azienda USL Umbria 2, la Regione Umbria, l’Università degli Studi di Perugia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZS-UM,) il Comune di Orvieto e la Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto (CSCO) per il supporto tecnico scientifico alle attività relative al Progetto di continuità delle attività del “Centro di Formazione sulla Salute Unica e l’Alimentazione” CERSAL mediante strutturazione nella AUSL Umbria 2 come Centro Regionale per la Salute Globale – CERSAG. Approvazione;

URBANISTICA – Relatore Assessore Ranchino

7. Presa in carico delle opere di urbanizzazione primarie del Piano Attuativo di iniziativa privata dei terreni siti in Orvieto Scalo – Zona D2a – Convenzione n. 12452 del 24/05/2013;

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – Relatore Assessore Pizzo

8. Art. 11 Bis del D.Lgs. n.118/2011 – Bilancio Consolidato Esercizio 2018 del Gruppo Amministrazione del Comune di Orvieto – Approvazione;

MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

9. Mozione presentata dalla Consigliera Belcapo in merito all’organizzazione e ai problemi funzionali del Presidio Ospedaliero di Orvieto;

10. Mozione presentata dal Consigliere Giovannini in merito al presidio della Guardia medica ad Orvieto centro storico;

11. Mozione presentata dalla Consigliera Casasole in merito al rinnovo ed ampliamento dei corsi di disostruzione alimentare pediatrica indirizzati a scuole e privati.

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Garbini