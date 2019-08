“Stella d’Oro”, ad Allerona al via la 3^ edizione

Edizione numero 23 per il Festival “Stella d’Oro” di Allerona, la felice kermesse di teatro agostana riservata alle compagnie non professioniste. Cornice delle rappresentazioni l’incantevole Piazza Santa Maria, un delizioso trapezio, dentro il cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, con la base maggiore a far da suggestivo e indimenticabile palcoscenico ad un compendio di emozioni e trascinanti avventure della fantasia.

In programma, sei spettacoli (3, 4, 7, 9, 11, 13 agosto, dalle 21.15) e una serata di premiazione il 16 agosto sempre alle 21.15. In rassegna, sei compagnie in rappresentanza delle province di Caserta, Padova, Treviso, Napoli, Perugia e Roma.

Artefice del festival, oltre al Comune di Allerona, l’Associazione “Spettacolo di Borgo”, organizzazione sorta per dare continuità a questa originale iniziativa, nata nel 1996, da un’idea di Massimo Gilibini e Patrizio Baldini e perfezionata con la direzione artistica, nel 2001, del regista Giancarlo Pancaldi. Il prezzo dei biglietti, rispetto allo scorso anno, resta inalterato: 7 euro a spettacolo con la riduzione a 5 per ragazzi dai 15 ai 18 anni (ingresso gratuito per i più piccoli), per i titolari della tessa di Unicoop Tirreno e dell’Associazione “Spettacolo di Borgo”.

Questo il cartellone:

sabato 3 agosto

Compagnia 30allora di Casagiove (CE)

in “L’ultimo scugnizzo” di Raffaele Viviani

regia di Vincenzo Russo

domenica 4 agosto

Compagnia teatrale Arte Povera di Mogliano Veneto (TV)

in “From Medea (maternity blues)” di Grazia Verasani

regia di Sebastiano Boschiero

mercoledì 7 agosto

Compagnia teatrale Mercanti di Stelle di Roma

in “Prendo in prestito tua moglie” di Luca Franco

regia di Luca Franco

venerdì 9 agosto

Compagnia teatrale Teatro del Corvo di Padova

in “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari

regia di V.Gaff

domenica 11 agosto

1 edizione Premio Unicoop Tirreno Teatro a km 80

Compagnia teatrale “Atto terzo” di Perugia

in “Anatra all’arancia” di W.Home e M. Sauvajon

regia di Gianfranco Battistini

martedì 13 agosto

Compagnia teatrale I Filodrammatici di Napoli

in “Un giorno perfetto” di Luca Silvestri

regia di Luca Silvestri

venerdì 16 agosto

SERATA DI GALA

al termine premiazione con assegnazione delle Stelle d’Oro 2019

Per informazioni: 370 3703790