Orvieto sotto una nuova prospettiva, mostra Collettiva d’Arte degli studenti del Gordon College

ORVIETO – Giovedì 13 giugno alle 18.30 – con ingresso libero – verrà inaugurata la Mostra Collettiva d’Arte degli studenti del Gordon College presso il Convento Servi di Maria, in Via Belisario 6. Liberal Arts College americano, Gordon da venti anni risiede a Orvieto con un Programma di Study Abroad che ha ospitato centinaia di giovani provenienti dagli Stati Uniti e da altri Paesi. Convertire lo sguardo sulla realtà e sul prossimo, è il compito principale degli studenti. Lo studio è interconnesso con l’osservazione diretta e costante della Città, nell’elaborazione di opere d’arte in dialogo con il patrimonio storico e artistico del luogo, in una nuova prospettiva di comprensione del mondo.