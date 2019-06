Atletica, in 500 in pista al Muzi per la finale nazionale bronzo dei campionati di società

Una settimana di grande atletica. Orvieto torna ad animarsi grazie alla regina di tutti gli sport che in sette giorni porterà sulla Rupe i migliori atleti a livello nazionale e internazionale. Si parte sabato 15 e domenica 16 giugno con la finale nazionale “A” Bronzo dei Campionati di società Assoluti che vedrà sulla pista del “Luigi Muzi” di Orvieto confrontarsi circa 500 atleti in rappresentanza di 25 società provenienti da tutta Italia, 13 maschili e 12 femminili, giunte tra il 25esimo e il 36esimo posto nella classifica nazionale.

In gara anche l’Atletica Libertas Orvieto che punta a fare un bel risultato di fronte al pubblico di casa malgrado gli infortuni dell’ultima ora rischiano di ridimensionare le legittime ambizioni di podio della vigilia. I gialloblù dovranno infatti fare a meno del keniano Jonathan Kosgei Kanda, che avrebbe dovuto correre nei 1500 e nei 5000 metri, e del triplista Davide Tocci. Tra le “stelle” in pista nel prossimo weekend gli azzurri Irene Siragusa, che correrà per l’Atletica 2005 Siena nei 100 e nei 200 metri, e l’umbro Giovanni Faloci dell’Atletica Avis Macerata impegnato nel lancio del peso e del disco. Attesa anche per gli atleti delle Fiamme Oro Padova, Erika Cipolloni (Team Atletica Marche) e Desirée Rossit (Atletica Malignani Libertas Udine) che si fronteggeranno nel salto in alto.

Diciotte le specialità, più due staffette, in programma. Ecco l’elenco delle società in gara. Maschile: Atletica Montanari Gruzza, Atletica Avis Macerata, Acsi Campidoglio Palatino, TrevisAtletica, Atletica Livorno, Atletica Arcobaleno Savona, Fondazione M. Bentegodi, Atletica Libertas Orvieto, Fanfulla Lodigiana, Ast Cus Genova, Ast Arca Atletica Aversa A. Aversano, Expandia Atletica Insieme Verona, S.S. Trionfo Ligure. Femminile: Atletica Malignani Libertas Udine, Cus Trieste, Atletica Lecco Colombo, Atletica 2005, Fs Self Atletica Montanari Gruzza, Ast Atletica Gran Sasso Teramo, Atletica Lugo, Team Atletica Marche, Atletica Arcobaleno Savona, Ast Team Treviso, Atletica Cascina, Asd Romatletica Footworks.

La settimana successiva l’Atletica Libertas Orvieto sarà poi impegnata nella organizzazione della tradizionale Staffetta dei quartieri, in programma nella serata di sabato 22 giugno, e nella decima edizione del meeting internazionale “Luca Coscioni”. A luglio poi spegnerà le dieci candeline anche il “Trofeo Città di Orvieto” con i quattro appuntamenti in notturna che sono diventati un appuntamento imperdibile anche per gli atleti di caratura nazionale per testare le proprie forze in vista dei grandi eventi stagionali.

Tutto il programma su www.fidal.it/risultati/2019/COD7610/Index.htm