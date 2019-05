Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti a Terni e Orvieto

Doppia tappa umbra per Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarà a Terni e Orvieto, lunedì 13 maggio, per la campagna elettorale della Lega. Alle ore 19 l’incontro con Giorgetti è in programma al Rendez Vous di Terni, piazza San Francesco. Saranno presenti i due candidati umbri per la Circoscrizione Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), il segretario nazionale Umbria, On. Virginio Caparvi e l’On. Barbara Saltamartini commissario Lega Terni, i parlamentari umbri, il consigliere regionale Lega Umbria, Valerio Mancini, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, assessori e consiglieri comunali Lega, amministratori locali.

Alle 21 il Sottosegretario si sposterà ad Orvieto, presso il ristorante Il Caio, insieme ai candidati alle europee Peppucci e Pastorelli, il candidato sindaco di Orvieto Roberta Tardani e i 16 candidati della lista Lega alle amministrative. Entrambe le occasioni saranno utili ai cittadini per conoscere le opportunità che potranno scaturire dalla vittoria alle elezioni europee della Lega che si pone come obiettivo principale quello di restituire all’Italia il ruolo centrale che merita. Avere voce in capitolo in Europa significa valorizzare il territorio, difendere le produzioni locali e io made in italy, combattere immigrazione incontrollata e terrorismo, creare opportunità di rilancio per piccole e grandi realtà locali.