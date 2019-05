ORVIETO – Sabato 11 maggio, presso la Sala del Carmine, alle ore 20.30, si terrà uno spettacolo in dialetto istro-veneto della Comunità Italiana di Umago D’Istria, dal titolo «Che bello! Tutti Assieme!». L’iniziativa rientra in un programma di valorizzazione della minoranza etnica italiana dell’Alto Adriatico, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri che, in questi anni, ha incentivato numerose attività finalizzate al rafforzamento del senso di appartenenza delle nostre comunità. La partecipazione è gratuita e rivolta non solo ai curiosi, ma a tutti i conoscitori della storia tutta italiana delle terre del Confine Orientale. (Marella Pappalardo)