“Settimana dell’Arte”, l’ultimo appuntamento è con il Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano

ORVIETO – E’ in agenda per giovedì 11 aprile alle ore 16 all’Auditorium di Palazzo Coelli (sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto) l’ultimo appuntamento dell’edizione 2019 della “Settimana dell’Arte 2019” che dal 26 marzo scorso, attraverso varie iniziative, ha approfondito temi come la tutela dei Beni Culturali, la gestione dei modelli culturali: Biblioteca, Centro Studi Gianni Rodari.

L’ultimo focus promosso dal Comune in collaborazione con Regione Umbria è dedicato al PAAO / Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano: identità e sviluppo di un territorio. Nuove scoperte e nuove prospettive di gestione. Interverranno: Claudio Bizzarri (PAAO), Cristiana Corritoro (Regione Umbria), Franco Milella (Fondazione Fitzcarraldo), Mauro Pianesi (Regione Umbria), Rosaria Mencarelli (Soprintendente ABAP Abruzzo).

La “Settimana dell’Arte, come è noto, è stata istituita un anno fà dal Comune di Orvieto per dare concreto riconoscimento al valore della cultura come alto strumento per la convivenza civile e matrice di formazione e progresso dei cittadini, secondo quanto ispirato dall’art. 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione), e per questo l’Amministrazione Comunale ha proposto ad ANCI di trasformare il format sperimentato ad Orvieto in tutti i Comuni d’Italia.