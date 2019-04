Educare i bambini alla felicità, se ne parla nel workshop alla Fondazione Cro con Cantiere Orvieto e la Scuola di Palo Alto

ORVIETO – Da un’iniziativa congiunta pensata e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e dalla Associazione Cantiere Orvieto, nasce l’idea di ospitare il workshop Educare i Bambini alla Felicità. Partner indispensabile la Scuola di Palo Alto, che da alcuni anni porta in tour per le città italiane la sua competenza in termini di Psicologia Positiva.

Per la prima volta in Umbria, il dottor Marco Masella – fondatore e presidente della Scuola di Palo Alto – parlerà di educazione alla felicità e dell’importanza di far rinascere la felicità umana partendo dai bambini. “La felicità è un abitudine che si impara da piccoli – si legge nella presentazione del progetto della Scuola – e, se ben radicata, ci rende adulti solidi, capaci e soddisfatti. Educare alla felicità è possibile e rappresenta un’attività di fondamentale importanza se messa in pratica sin dai primi anni di vita.” “Come genitori ed educatori – continua il testo introduttivo di Marco Masella – non abbiamo alcun potere sulla genetica, ma possiamo intervenire fornendo tutto il nostro supporto a livello di esperienza per fare dei nostri figli delle persone felici ed appagate ora ed in futuro.”

L’evento è gratuito ed avrà luogo ad Orvieto, Sabato 13 Aprile, dalle 15:30 alle 18:30, nella Sala Convegni della stessa Fondazione CRO, in Piazza Febei 3. L’incontro si svolgerà in due parti, intervallate da un coffee-break.

Gli organizzatori dell’evento – Fondazione CRO e Cantiere Orvieto – hanno creduto che fosse doveroso dare risalto ad un tema da sempre centrale nella storia del pensiero umano e che il progetto della Scuola di Palo Alto fosse uno dei modi migliori per diffondere i principi della Psicologia Positiva o scienza dell’Happiness. Educare i bambini alla felicità è incentrato su bambini ed adolescenti, ma si rivolge a tutti gli adulti che con i bambini e gli adolescenti si relazionano ogni giorno. A loro il difficile (ma non impossibile) compito di dare all’educazione un’impronta volta alla felicità, alla positività, favorendo nei bambini “abitudini utili alla costruzione di una personalità solida che tende a vedere il mondo in maniera positiva.”

Messaggio per gli adulti: occorre educarsi educando!

Per le iscrizioni (consigliate): www.cantiereorvieto.it/iscrizioni

Per ulteriori informazioni: 335 104 2852