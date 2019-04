E-Distribuzione, a Orvieto 16 nuovi assunti entrano a far parte della squadra

ORVIETO – Energie nuove per Orvieto: presso la “Zona Umbria” di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha infatti preso servizio David Ippoliti, giovane perito under 29 che farà parte della struttura regionale dell’azienda dove operano le persone della società per la manutenzione e il potenziamento del sistema elettrico umbro.



In particolar modo, David Ippoliti entrerà nell’organico dell’“Unità Operativa Terni Orvieto” nella Squadra 2, destinata ad Orvieto che conta già numerose risorse impegnate per garantire un servizio elettrico di qualità. Il nuovo assunto fa parte di un gruppo di 16 inserimenti nell’area centro nord di E-Distribuzione, che comprende Emilia Romagna, Toscana e Umbria: si tratta di un ulteriore tassello del percorso di ricambio generazionale avviato negli ultimi anni da E-Distribuzione. Presso il centro di addestramento interregionale E-Distribuzione di Pistoia si è svolto il Welcome Day dedicati ai 16 nuovi assunti.

A dare il benvenuto ai nuovi colleghi è stata la responsabile Personale e Organizzazione di E-Distribuzione macro area centro nord Barbara Rossetti: “prosegue il nostro percorso di ricambio generazionale che vede le unità operative territoriali di E-Distribuzione arricchirsi di nuove generazioni di operai – ha dichiarato Barbara Rossetti – inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, che punta a sviluppare una preparazione polivalente e a favorire l’adozione di comportamenti coerenti e in linea con i valori aziendali, primo fra tutti la sicurezza”.