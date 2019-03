Settimana dell’Arte, al via gli appuntamenti per la 2^ edizione

RVIETO – Iniziata con gli aventi clou che hanno fatto da cornice al ritorno in Duomo del complesso scultoreo dell’Annunciazione di Francesco Mochi , proseguono ad Orvieto le iniziative della 2^ edizione della Settimana dell’Arte che approfondirà i temi della gestione dei modelli culturali: Biblioteca, Centro Studi Gianni Rodari, PAAO / Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano e quello della tutela dei Beni Culturali http://www.comune.orvieto.tr.it/notizie/verso-la-settimana-dellarte-2019-dedicata-ai-luogh , istituita un anno fà dall’Amministrazione Comunale per dare concreto riconoscimento al valore della cultura come alto strumento per la convivenza civile e matrice di formazione e progresso dei cittadini, secondo quanto ispirato dall’art. 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).

La Settimana dell’Arte si svolgerà fino al 31 marzo con un prolungamento in data 8 aprile secondo il seguente calendario di appuntamenti:

• Martedì 26 marzo

ore 17.00 – Museo MODO

I martedì del “Classico” al museo a cura dell’Associazione ex-Alunni del Liceo Classico F.A. Gualterio

• Mercoledì 27 marzo

ore 18.00 – Roma, Università ECampus / via Matera, 18

Presentazione del video “Venite a Orvieto” di Giovanni Bufalini promosso dal Comune di Orvieto per il rilancio del Corteo Storico e finanziato dal GAL Trasimeno-Orvietano

• Giovedì 28 marzo – Tutela e Recupero dei Beni Culturali. Declinazioni

ore 10.00 – Palazzo Comunale

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale da 50 anni a protezione dell’arte

Colonnello Comandante Guido Barbieri – in collaborazione con ANC Associazione nazionale Carabinieri, Lions Club Orvieto e IISACP

ore 16.30 – Palazzo Comunale

Presentazione del progetto di recupero del Portico di Sant’Andrea

con restauro manufatti ceramici di Ilario Ciaurro in collaborazione con Lions Club Orvieto e Associazione Comitato dei Quartieri, IISACP

Interventi di: Monica D’Orazio, architetto, Davide Rigaglia, restauratore

Al termine verrà presentata la pubblicazione curata dal Lions Club Orvieto del saggio di Renzo Marziantonio dedicato al Monumento ai Caduti di Piazza Cahen

• Venerdì 29 – BIBLIOTECA COMUNALE

ore 10.00 – Biblioteca Comunale Luigi Fumi

Centro Studi Gianni Rodari: un Progetto di Comunità

Incontro del tavolo tecnico: Lorenzo Cantatore Università degli Studi Roma Tre, Giorgio Diamanti, Luca Conti Regione Umbria.

Partecipano Giorgio Santelli e Pino Strabioli

ore 16.00 – Biblioteca Comunale Luigi Fumi

Biblioteche, identità e futuro

Interventi di: Olimpia Bartolucci, Andrea Castellani, Antonella Pinna della Regione Umbria,

Gianni Stefanini, Direttore CSBNO Culture Socialità Biblioteche Network Operativo azienda speciale consortile

In ogni biblioteca il meglio delle biblioteche italiane. Evoluzione e sviluppo delle biblioteche italiane attraverso la rete

Interventi di: Giulio Fortunio, Direttore del Centro culturale “Il Pertini”, Franca De Ponti Centro culturale “Il Pertini”

La biblioteca aumentata. L’esperienza del Centro culturale “Il Pertini” di Cinisello Balsamo

Intervento di: Fiammetta Sabba Serrai, Università di Bologna

Turismo, storia e identità attraverso la valorizzazione del patrimonio librario locale

• Sabato 30 marzo

ore 9.00 / 15.00 – Cattedrale di Santa Maria Assunta

Visita guidata all’Annunciazione di Francesco Mochi a cura degli Studenti IISACP

ore 10.00 / 13.00 – 15.00 / 17.00 – Portico della Collegiata di Sant’Andrea – Visita guidata

ore 18.00 – Atrio di Palazzo dei Sette

Presentazione del libro di Luca Canonici “Francisci Mochis de Montevarchi” con Laura Ricci e l’autore

ore 21.00 – MODO – Chiesa di Sant’Agostino (g.c. dell’Opera del Duomo di Orvieto)

Di scena Caravaggio

Testo, scena e regia di Danilo Gattai con Valentina Di Blasi e Lorenzo Rastelli

con la partecipazione della Scuola Comunale di Musica “A. Casasole”

A seguire: Dialoghi. Suggestioni sull’arte di Michelangelo Merisi e Francesco Mochi con Guido Barlozzetti, Alessandra Cannistrà e Luca Canonici

• Domenica 31 marzo

ore 9.30 – Anello del PAAO

L’Anello della Rupe: un raccordo culturale per la città

a cura dell’Associazione E.Maiorana – Partenza dalla Fortezza Albornoz e arrivo a Palazzo dei Sette con visita alla mostra di Jan Macko

ore 13.00-17.00 – Cattedrale di Santa Maria Assunta

Visita guidata all’Annunciazione di Francesco Mochi a cura degli Studenti IISACP

ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00 – Portico della chiesa collegiata di Sant’Andrea Visita guidata a cura degli Studenti IISACP

• Giovedì 8 aprile

ore 16.00 – Auditorium di Palazzo Coelli (sede Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto)

PAAO: identità e sviluppo di un territorio. Nuove scoperte e nuove prospettive di gestione – in collaborazione con Regione Umbria

Interventi di: Claudio Bizzarri PAAO, Cristiana Corritoro Regione Umbria, Franco Milella Fondazione Fitzcarraldo, Mauro Pianesi Regione Umbria, Rosaria Mencarelli Soprintendente ABAP Abruzzo

ore 21.00 – Palazzo Comunale

Serata Musicale a cura di UniTre Orvieto