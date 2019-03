“Le Nozze di Figaro” di scena in Romania. Ha collaborato anche l’associazione “Canto Libero” di Allerona

ALLERONA – Venerdì 8 marzo a Bacau, in Romania, va in scena l’opera in concerto “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart. Seconda recita, sabato 9 marzo. La realizzazione di questo evento si deve all’Associazione Spazio Musica di Genova, fondata da Gabriella Ravazzi e Manlio Palumbo Mosca, che ogni anno organizza laboratori e master class ad Orvieto, al termine dei quali vengono messe in scena due opere liriche con un cast internazionale di studenti e di professionisti provenienti da tutto il mondo, sotto la guida di registi e direttori di chiara fama, avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Culturale Coro Polifonico “Canto Libero” di Allerona. Nel cast è presente la soprano Lisa Pietrini, corista del Coro Polifonico “Canto Libero e del Coro Canto “LiberOpera”, laureatasi a dicembre con 110 e lode in Canto presso il Conservatorio di Perugia, che grazie alla partecipazione all’Accademia a Genova ed ai vari master e laboratori, debutta nel ruolo di Barbarina.