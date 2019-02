“Nuovi modelli di coooperazione. Dai gruppi operativi al Biodistretto” è il titolo dell’iniziativa in calendario per martedì 5 febbraio alle 9 a Villa Paolina, sede del CNR-IRET.

Di seguito il programma dei lavori:

9.00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.15 – Apertura dei lavori e saluti, Carlo Calfapietra (direttore CNR-IRET)

9.30 – Risultati del III RAIN e obiettivi del IV RAIN

Andrea Pisanelli, CNR-IRET

Sessioni tematiche: modera Marco Lauteri, CNR-IBAF

Sessione I – I Gruppi Operativi (GO) dell’European Innovation Partnership: uno strumento a favore dello sviluppo rurale

10.00 – I Gruppi Operativi: cosa sono e come funzionano

Claudia Consalvo, CNR – IRET

10.15 – GO NUOVI ALIMENTI – dalla tradizione umbra nuovi alimenti di origine animale ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica

Clarita Cavallucci, Medico Veterinario Nutrizionista

10.30 – GO PARCO COMMESTIBILE – Orticoltura e agro-forestazione periurbane

Paolo Mantovi, CRPA spa Reggio Emilia – collegamento via skype

10.45 – GO MULTIPARK – Modelli di innovazione per la multifunzionalità e la sostenibilità delle aziende agricole nelle aree Parco

Roberto Mariotti – CNR IBBR, Pierluigi De Rosa – UNIPG FISGEO, Piergiorgio Manciola – UNIPG DICA,

Cristiano Spilinga – Studio Naturalistico Hyla s.n.c. di Spilinga C. & C., Valentina Della Bella – ARPA Umbria

11.10 – Agroforestry in Italia – stato dell’arte

Giustino Mezzalira, Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario

11.30 – Pausa caffè

Sessione II – Il Bio-Distretto: un modello di supporto al processo di sviluppo di area interna

12:00 – 13:00

Tavola Rotonda moderata da Marco Lauteri (CNR-IRET) a cui partecipano:

Pierluigi Paris, coordinatore progetto AFINET H2020

Vittorio Tarparelli, presidente del GAL Trasimeno – Orvietano,

Famiano Crucianelli, presidente del Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre,

Francesco Paola, Presidente della Associazione Monte Peglia per UNESCO titolare della rappresentanza giuridica ed amministrativa della Riserva della Biosfera UNESCO del Monte Peglia,

Giustino Mezzalira, presidente dell’Associazione Italiana Agro-Forestazione,

Alessandra Cannistrà, Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive di Orvieto, gli stakeholder della rete AFINET interessati alla creazione di un Bio-Distretto come nuovo modello di sviluppo delle aree interne, nel comprensorio orvietano.

13.00 – Light lunch

Per ulteriori informazioni:

Andrea Pisanelli (348.8134107) – Claudia Consalvo (328.8594567)

http://www.agroforestry.eu/it/afinet/afinet

https://mailchi.mp/5e085bc8e55d/quarto-incontro-della-rete-di-innovazione-agroforestale