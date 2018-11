Prende forma il progetto Cinema all’aperto. Avanzata la richiesta per l’uso dei giardini esterni della biblioteca Fumi

ORVIETO – Un’idea che nasce a sua volta dalle idee e dalla voglia di fare di tre soggetti: Associazione TeMa, i fratelli Ferretti del Cinema Corso e la neonata Associazione Cantiere Orvieto. Così, mentre arriva la comunicazione dell’imminente chiusura della storica libreria dei Sette dei fratelli Campino, ne arriva un’altra di tutt’altro sapore. “Rupe Film Festival-Orvieto 2019” è questo il nome del progetto sottoposto all’amministrazione comunale per rendere fruibile, in estate, i giardini esterni della biblioteca comunale L.Fumi, cornice culturale di eccellenza nel complesso monumentale di Orvieto.

er questo, i promotori hanno avanzato una richiesta di concessione d’uso attraverso la quale mettere in piedi un Festival che, dal 20 luglio al 31 agosto, vuole proporre un’intensa maratona cinematografica.

“L’iniziativa che prende le mosse dalla positiva sperimentazione del progetto I Mestieri del Cinema, realizzato l’estate scorsa – spiegano i tre organizzatori TeMa, Cinema Corso e Cantiere Orvieto – riporta in vita l’esperienza trentennale del cinema all’aperto che si interruppe nel 2006, ampliata nei termini ed arricchita da nuove occasioni culturali rivolte ad una città sempre più caratterizzata da affluenze internazionali e culture diversificate”. Tre i momenti che la scandiranno e che impegneranno la città nelle lunghe serate estive:

Proiezione di tre pellicole in lingua originale straniera, premiati dalla critica internazionale. Proiezioni a pagamento. I Mestieri del Cinema: dopo il successo della tre giorni in Piazza del Popolo, ad agosto scorso, sarà riproposta la seconda edizione per fornire gli strumenti conoscitivi ed informativi a tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo del cinema, attraverso la proiezione di tre film accompagnati da incontri con i maestri della cinematografia italiana ed internazionale. Proiezioni a libero accesso. Proiezione a pagamento di film all’aperto con programmazione ordinaria cinematografica.