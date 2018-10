Strumenti di programmazione, gestione e monitoraggio dei progetti ICT. Seminario a Orvieto

ORVIETO – Dopo Assisi, si terrà ad Orvieto la seconda tappa del ciclo di quattro seminari del Workshop #Adumbria2018 previsto nel “Percorso di dialogo dell’Agenda digitale dell’Umbria per il periodo 2018-2020” ed in particolare nella linea di attività di comunicazione dei temi/progetti strategici dell’Agenda digitale. Il seminario in programma lunedì 5 novembre dalle ore 9 alle 14 presso la Sala Consiliare del Comune di Orvieto è dedicato agli “Strumenti di Programmazione, gestione e monitoraggio dei progetti ICT” e sarà aperto dai saluti del Sindaco, Giuseppe Germani, del Presidente della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Alberto Naticchioni, dell’Assessore Regionale all’Innovazione e Agenda Digitale Antonio Bartolini e dall’Amministratore Unico di Umbria Digitale, Stefano Bigaroni.

Nell’incontro, i cui lavori saranno coordinati da Lucio Caporizzi, Direttore dell’Area Programmazione, Affari internazionali ed Europei, Agenda Digitale, Agenzie e Società Partecipate della Regione Umbria, verranno affrontati gli aspetti specifici legati sia all’ICT che all’informatica giuridica, a strumenti e metodologie utili all’effettiva esecuzione dei progetti (la cosiddetta “execution”) per tradurre in servizi semplificati e concreti, le strategie sviluppate a livello europeo, nazionale e regionale a valere sui fondi europei FESR ed FSE. Saranno oggetto di trattazione gli strumenti di programmazione e monitoraggio oggi utilizzati in ambito ICT dalla Regione Umbria, per la gestione del proprio portafoglio progettuale e dell’architettura entreprise complessiva.

Seguiranno gli approfondimenti su alcune buone pratiche nazionali ed internazionali (project management) e procurement innovativo, metodologie agili e centri di competenza condivisi, con lo sguardo sulle reali prospettive di implementazione delle buone pratiche nella Pubbliche Amministrazioni, in ragione anche degli ostacoli normativi che si frappongono a tali modalità di lavoro in ambito pubblico.

ulle buone pratiche per la gestione del portafoglio progettuale è in programma il contributo di Claudio Russo del Politecnico di Milano, mentre AGID affronterà gli aspetti del Piano triennale ICT nazionale. Seguirà una tavola rotonda di confronto tra le migliori esperienze di programmazione in ambito ICT delle Regioni Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, moderata da Andrea Nicolini, Project Manager in FBK.