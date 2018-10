ORVIETO – Dopo la Toscana, il Veneto, le Marche, il Piemonte e la Lombardia, quest’anno è la volta dell’Umbria, ed Orvieto sarà la cornice del 6° Raduno nazionale dell’Associazione “Gli Amici di Io viaggio in camper” in programma nel weekend dal 12 al 14 ottobre.

Come è noto, secondo il recente VII Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan, ogni anno l’Italia accoglie oltre 8 milioni di turisti in camper e caravan, italiani e stranieri che scelgono la vacanza en plein air (Fonte: Touring Club Italiano).

Fra gli appassionati del turismo in libertà, il 6° Raduno nazionale costituisce pertanto il momento clou di fine stagione dove i camperisti si ritrovano, incontrano gli amici e i compagni di avventura dell’anno appena trascorso, ma anche i nuovi aspiranti viaggiatori per trascorrere insieme un fine settimana in allegria e condivisione di esperienze tra visite culturali a contatto con la storia, l’arte e le specialità enogastronomiche del territorio, tutti insieme per parlare dei viaggi già fatti e progettarne di nuovi.

Per Orvieto il raduno nazionale riveste quindi un notevole carattere promozionale per la città e il territorio nel suo complesso. L’iniziativa si svolgerà nel centro storico e per accogliere i circa novanta camper che saranno presenti, l’Amministrazione Comunale ha concesso la possibilità di utilizzare Piazza d’Armi per la sosta dei mezzi durante le tre giornate dell’evento.

In tal senso, è stato disposto che dalle ore 20 di giovedì 11 fino alle ore 24 di domenica 14 ottobre è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza D’Armi su tutto il parcheggio a strisce blu.