La 46^ Cronoscalata della Castellana ha aperto le iscrizioni

Percorso di gara già collaudato e iscrizioni aperte a Orvieto per la 46^ Cronoscalata della Castellana. Gli organizzatori dell’Asd La Castellana sono al lavoro sulla definizione di tutti i dettagli e delle nuove iniziative collaterali di primo piano previste per la classica corsa in salita umbra, la cui edizione 2018 si svolge dal 19 al 21 ottobre e sarà prova decisiva del Trofeo Italiano Velocità Montagna con doppia validità per le zone Nord e Sud. La gara ospiterà anche la competizione riservata alle affascinanti autostoriche, per la quale non è prevista alcuna limitazione di numero massimo di presenze. Le iscrizioni sono aperte fino a tutto lunedì 15 ottobre (sul sito ufficiale www.lacastellanaorvieto.it disponibile la scheda online).

Tra le novità che l’organizzazione orvietana, in collaborazione con l’Automobile Club di Terni, sta approntando per la prova di TIVM è prevista una tavola rotonda aperta a tutti e dedicata al mondo dei motori e delle corse in salita con ospite, fra gli altri, Emanuele Pirro, pilota già F1 e plurivincitore della 24 Ore di Le Mans. L’incontro si terrà nel contesto della presentazione del grande evento orvietano mercoledì 10 ottobre alle 17.00 nella Sala Consiliare del Comune. Il lavoro dell’Asd La Castellana sta confermando l’elevata professionalità raggiunta negli anni dalla manifestazione, che annuncia un prestigioso parterre di piloti e auto da corsa e che nel contempo offrirà l’opportunità di vivere un grande spettacolo immersi tra la natura, la storia e le bellezze di Orvieto anche ad addetti ai lavori e pubblico.

Senza dimenticare il lato promozionale, che comprenderà alcune importanti novità mediatiche e l’esposizione di spettacolari auto da corsa che faranno bella mostra di sé dall’8 al 14 ottobre al Centro commerciale “Porta d’Orvieto”. Nello stesso centro domenica 14 ottobre è in programma un’iniziativa dedicata ai più piccoli, per i quali saranno disponibili alcune mini-car per la loro “prima” alla guida di un mezzo.

Tornando alla gara del 19-21 ottobre, la Cronoscalata della Castellana attende i migliori specialisti delle salite, pronti a sfidarsi nella rincorsa al TIVM nel momento clou della stagione. Le prove ufficiali del sabato e le due gare della domenica si svolgono sui tecnici ed emozionanti 6190 metri del tracciato che da San Giorgio, alle porte di Orvieto, sale a Colonnetta di Prodo lungo la SS79. Nel 2017 ha vinto il giovane pilota di casa Michele Fattorini su prototipo Osella Fa30 motorizzato Zytek con il tempo totale di 7’01”32 (gara 1 + gara 2), mentre tra le auto storiche il tempo più veloce in assoluto è stato ottenuto dall’ascolano Gianluca Paloschi, vincitore del 4° raggruppamento con la Peugeot 205 Rallye.

