E’ stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Opera del Duomo di Orvieto la procedura di Selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di 1 (uno) posto nel profilo di “Segretario Generale” (Livello E fascia 6 del CCNL dell’Associazione Fabbricerie Italiane).

Il personale interessato alla selezione alla data di scadenza del bando deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Laurea Specialistica in Economia e Commercio, Giurisprudenza o Lauree equivalenti con esperienza documentata in aziende, enti o associazioni simili private/pubbliche; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al Presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, entro e non oltre il 27 Maggio 2022 a mezzo pec: opsm@pec.it o presentandola direttamente alla Segreteria dell’Opera (orario Lunedì-Venerdì dalle 09.00 alle 12.30).

“Con la pubblicazione della selezione pubblica per la copertura del profilo di Segretario Generale – spiega il presidente ingegnere, Andrea Taddei – si avvia la procedura per la ricerca di una delle figure determinati per l’attività della Fabbriceria. Per questo il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i candidati saranno valutati sui curricula presentati a cura di una commissione esterna costituita da cinque membri tecnici della Fabbricerie Maggiori appartenenti all’AFI; la commissione selezionerà un primo gruppo tra i curricula per procedere ad un colloquio per completare la selezione e stilare una graduatoria dei profili”.