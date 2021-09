ACQUAPENDENTE – Baciata da un fine settimana meteo dalle temperature estive (brevissimo acquazzone rinfrescante verso le 12.30), si è svolta presso la Riserva Naturale di Monte Rufeno l’Edizione 2021 della Scarpinata. Successone per l’evento organizzato dalla Pro Loco del presidente Alessandro Ceccarelli con la collaborazione dell’ Assessorato Sport e Turismo del Comune di Acquapendente e Pro Loco aquesiana che con i loro efficientissimi staff hanno curato personalmente il tutto. Sabato dal sapore gastronomico. Ristorante e trattorie (La Parolina, Gianfranco Delli Campi, Poder Riccio, Hosteria di Villalba, La Grotta dei Sapori) hanno presentato apprezzatissimi menù tipici mentre alle massaie locali è spettato selezionare carrellate di dolci. Oltre 500 partecipanti si sono poi ritrovate questa mattina alle ore 08.00 presso la centralissima Piazza Bourbon del Monte per ritirare il pacco gara. Start evento alle ore 09.00 con scelta percorsi liberi di 10 e 23 Chilometri lungo sentieri in cui si sono sbizzarriti in tecniche di trekking e nord-walking A far loro compagnia un paesaggio dal sapore di tre Regioni (Lazio, Umbria, Toscana) dove troneggiano borghi come Allerona e San Casciano dei Bagni che assieme alla frazione aquesiana formano il cosiddetto “triangolo benedetto d’Italia”. All’insegna della perfezione il controllo. Grazie a Protezione Civile, personale Riserva Naturale Monte Rufeno, Forze dell’Ordine. Servizio sanitario tempestivo. Un vero e proprio plauso alla Croce Rossa di Acquapendente.