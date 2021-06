ACQUAPENDENTE – I portacolori della Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro (Pietro Metelli, Lorenzo Nutarelli, Leonardo Franci, Diego Perosillo, Daniel Ronca, Almedin Hajdari, Giovanni Franci, Giuliano Mareschi, Tommaso Pifferi, Enis Asani, Riccardo Luciani, Haron Mouafiq, Gabriele Polacco), si aggiudicano il Torneo di calcio organizzato da Palachecco Sport nell’ambito degli eventi collaterali al Memorial “Socciarelli-Paris” organizzato dalla stessa struttura sul manto in erba sintetica del Campo Boario in collaborazione con la stessa Real e l’Etruria calcio affiliate S.S. Lazio. Dopo aver dominato il Girone A preliminare (2 vittorie, 4 reti realizzate e 0 subite per un differenziale di +4), superano in una emozionante finale lo Sporting Fiumicino che si era presentato all’atto finale ad eliminazione diretta con statistiche nettamente migliori alla voci rete realizzate (11 fatte e 0 subite, differenziale +11).

Al riuscitissimo Torneo hanno preso parte anche ASD Evergreen Civitavecchia, ASD Sorianese, Tor Lupara 1968, Cisterna Latina Academy.