ACQUAPENDENTE – Tre gare in un pomeriggio di spiccata primavera metereologica “formano il cuore undicesima giornata” del Torneo calcistico giovanile “Memorial Socciarelli” organizzato dalla Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro affiliata S.S.Lazio. Nel Girone A Categoria Giovanissimi 2007 pareggio 2-2 tra Orvieto F.C. e Viterbese. Umbri in vantaggio al 18° del primo tempo con Gabriele Livi e pareggio viterbese tre minuti dopo con Alessio Mastrogregorio. Nuovo vantaggio umbro a tre minuti dalla fine del parziale con Tommaso Tancredi. Ad un minuto dalla fine Matteo Emili gira in rete la sfera del pareggio su punizione.

Nel Girone B il Lecon Civitavecchia brinda al passaggio in semifinale come prima del Girone superando per 3-1 il Calcio Tuscia. Archiviato un primo tempo sottotono (rete viterbese di Matteo Gaddi e pareggio Leocon di Gabriele Belloni), i tirrenici alzano lo step qualità gioco nella ripresa e confezionano la vittoria grazie alla doppietta di Michelangelo Zambrotti. In una gara valida per il Girone B Categoria 2009 la Favl Monte Cimini supera per 3-2 l’ASD Viterbo. Avanti nel punteggio con Cristian Deodati all’11° del primo tempo, i cimini subiscono il soprasso ASD nel giro di sei minuti: 13° Alessandro Vito, 18° Andrea Pigato. Decisivi per l’esito gara i primi diciotto minuti della ripresa, dove la Favl “riggira la frittata-risultato” con le reti di Francesco Attanasio e Michele Maculani.