ACQUAPENDENTE – Minisessione di una gara nella dodicesima giornata del Torneo di calcio giovanile Memorial “Socciarelli-Paris” organizzato dalla Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro affiliata S.S. Lazio. Sul terreno di gioco di Grotte di Castro in una gara valida per la Categoria Allievi 2004 la Viterbese supera per 8-1 la Giovanile Amiata. Nella giornata di domani per consentire alle varie associazioni sportive altoviterbesiu di curare le singole collaborazioni all’organizzazione logistica accurata della “Francigena Romea Marathon” il Torneo riserverà un turno di riposo. Si tornerà in campo Lunedì 31 Maggio