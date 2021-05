In sgradita compagnia di una pioggia incessante e fastidiosa il Memorial di calcio giovanile “Socciarelli-Paris” organizzato dalla Polisportiva Real Azzurra Grotte di Castro affiliata S.S. Lazio porta a termine le cinque sessioni di giornata (tre ad Acquapendente e due a Grotte di Castro).

Ad inaugurare la sessione aquesiana il Girone B della Categoria Allievi 2006 dove il Civitavecchia supera per 3-1 l’ASD Viterbo. La gara si stappa tra il 23° ed il 25° del primo tempo: vantaggio viterbese con Filippo Muzzi e pareggio poi sorpasso civitavecchiese con Mattia Di Pietro e Giordano Amanti. Chiude definitivamente la gara a sei minuti dalla fine Alberto Zanarchi. Oltre quindici interessanti manovre civitavecchiese mentre i viterbesi si sono fatti notare per la pulizia e la disciplina in fase di interdizione.

Nel secondo incontro valido per il Girone A Categoria 2004 l’Ischia di Castro del bravo tecnico Angelo Fioramanti e del talentuoso Cristian Billi impatta 0-0 con il Calcio Tuscia che proprio all’ultimo minuto fallisce clamorosamente il colpo dei tre punti. Nell’ultima gara valida per il Girone B della stessa Categoria la Viterbese allenata dall’ex giocatore di serie A Valentini impatta per 1-1 con la Favl Monte Cimini.

Le reti tutte nella ripresa: viterbese in vantaggio al 34° con Gabriele De Angelis e Calcio Tuscia al pareggio sei minuti dopo con Tommaso Pioti. Nella sessione di Grotte di Castro riservata al Girone A della Categoria Allievi 2006, la Viterbese supera per 5-0 il Pitigliano, mentre grazie ad una rete di Valeri la Favl Cimini supera la compagine di casa dell’Etruria calcio allenata da Andrea Colonnelli.