ACQUAPENDENTE – Un po’ di pioggia non l’entusiasmo della Categoria Esordienti 2010 al Torneo di calcio giovanile Memorial “Socciarelli-Paris” organizzato dalla Polisportiva Real Azzurra di Grotte di Castro affiliata S.S.Lazio. Superando per 8-1 l’ASD Viterbo in una gara valida per il Girone A i portacolori locali della Real Azzurra allenati da Marco Procenesi e Damiano Paris timbrano il pass-semifinale con un turno di anticipo. Per i locali doppiette per Sebastiano De Angelis (23° sia del primo che del secondo tempo), Mattia Friggeri (13° e 20° primo tempo), Ettore Palumbo (1° e 13° secondo tempo) e reti singole di Gabriele Olivi (15° secondo tempo) e Gabriele Carletti (21° secondo tempo). Per la formazione di Viterbo rete della bandiera di Francesco Goletti al 21° del primo tempo. Nello stesso girone la Favl Monti Cimini supera per 3-0 il Vitorchiano. Nel Girone B approda in semifinale largamente in anticipo anche il Vetralla-Blera che supera per 6-1 il Pianoscarano. Doppiette per Lorenzo Degni (8° primo tempo e 17° secondo tempo) e Dario Pastano (19° e 24° secondo tempo) e reti singole di Daniele Mascagna (5° primo tempo) e Michele Tavolani (8° secondo tempo). Per i rionali in rete Tommaso Zappi al 9° del secondo tempo. Sempre nello stesso girone la formazione B dell’ASD Viterbo supera per 3-0 la Viterbese. Le reti tutte nella ripresa: doppietta per Andrea Pigato (13° e 21° ) e rete singola di Iacopo Di Pietro (6°).