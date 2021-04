VITERBO – La Regione Lazio ha approvato la graduatoria della Provincia di Viterbo nell’ambito del progetto Ossigeno. “Abbiamo in essere – si sottolinea dalla Pisana – un sistema integrato e strategico di progettualità denominato Lazio Green, pacchetto di azioni e attività poste in essere per la tutela dell’ambiente, nonché per combattere l’inquinamento e sostenere l’economia circolare. Tra le azioni previste vi è il progetto denominato “Ossigeno” inerente il rimboschimento urbano e periurbano del territorio regionale, con il fine di contrastare i cambiamenti climatici in atto, ed il cui obiettivo è la piantumazione di sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione. Con il progetto Ossigeno intendiamo perseguire la valorizzazione e la promozione del Capitale naturale, con il diretto coinvolgimento della cittadinanza e degli Enti locali, in una logica di collaborazione finalizzata ad implementare il patrimonio ambientale e la qualità dello stesso, per garantire il benessere delle nuove generazioni.

In attuazione della ‘Strategia Nazionale del verde Urbano‘ e delle ‘Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano’, abbiamo inteso selezionare una serie di proposte progettuali inerenti alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni, per migliorare la qualità dell’aria, restituire ossigeno ai cittadini e ridurre la concentrazione di anidride carbonica. Considerato che la piantumazione di alberi e arbusti rappresenta un investimento materiale a garanzia del benessere collettivo della popolazione del Lazio, sia in termini di salute fisica che di ristoro psichico, il presente Avviso, anche in attuazione della legge regionale n. 10 del 26 giugno 2019 intende promuovere l’amministrazione condivisa di questo bene comune, per educare la cittadinanza a prendersi cura del proprio territorio e del proprio patrimonio. Il tutto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 giugno 2020” .

Nella provincia di Viterbo sono risultati beneficiari progetto Università agraria Monteromano, e Comuni di Canino , Acquapendente di Oriolo Romano Monterosi, Comune di Vasanello, Comune di Bassano in Teverina, Orte, Proceno, Comune di Marta.