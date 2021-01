ACQUAPENDENTE – Il Gal Alto Lazio ha pubblicato due nuovi bandi. Il 19.2.1.4.1.1 (http://www.galaltolazio.it/…/pubblicato-il-bando-19-2…/) avente come oggetto “Interventi nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni“, avrà scadenza alle ore 23.59 del 5 febbraio 2021. Punta a garantire la continuità dell’azione amministrativa della Gruppo di Azione Locale Alto Lazio a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria.

La presente tipologia di operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento delle strutture e l’introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globale dell’azienda agricola.

È previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l’ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali. Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

A. siano coerenti con le Priorità cui la tipologia di operazione stessa concorre e precisamente:

P2 – Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la· competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste B. siano coerenti con le Focus Area in cui si colloca:

2A – MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE· AGRICOLE E INCORAGGIARE LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE, IN PARTICOLARE PER AUMENTARE LA QUOTA DI MERCATO E L’ORIENTAMENTO AL MERCATO NONCHÉ LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ C. mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali: Pag. 4 a 46 FB 3 – Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione,· con particolare riguardo all’orientamento alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali.

FB 2 – Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato· e favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta.

FB 7 – Promuovere e rafforzare le filiere locali competitive, sostenibili e dei prodotti· di qualità.

FB 5 – Favorire processi di certificazione di prodotto a sistemi di qualità alimentare· riconosciuti.

F01 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività· dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative, la gestione sostenibile del territorio favorendo forme di cooperazione e progetti collettivi, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

F04 Proteggere e valorizzare le risorse peculiarità ambientali, paesaggistiche e· culturali del territorio, nonché prevenire e/o ridurre fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni.

Il 19.2.1.6.2.1 (http://www.galaltolazio.it/…/pubblicato-il-bando-19-2…/ persegue invece l’obiettivo dello sviluppo delle aziende di ridotta dimensione economica e fisica per le quali la sostenibilità economica risulta problematica in assenza di adeguati processi di riconversione.

E’ pertanto necessario intervenire favorendo il ricambio generazionale e, dove ciò risulta difficoltoso, in particolare dove prevale l’interesse a mantenere l’attività agricola quale imprescindibile presidio del territorio montano e collinare, attraverso la creazione e lo sviluppo di piccole imprese Il tipo di operazione contribuirà pertanto a soddisfare il fabbisogno F03 ” Aumentare l’attrattività delle aree rurali favorendo l’integrazione dei diversi comparti turistici, ambientale, culturale, agricolo, commerciale, generando occasioni di lavoro e la nascita di nuove imprese, favorendo la multifunzionalità e diversificazione delle attività nelle aree rurali”, in rispondenza alla priorità P6 – Focus area 6A, nonché trasversalmente alla priorità generale di favorire l’innovazione.