ORVIETO – Nell’ultima seduta il Consiglio Comunale ha ricordato con espressioni unanimi di stima la figura di Marcello Materazzo, già amministratore pubblico del Comune di Orvieto e Consigliere Regionale dell’Umbria, scomparso nei giorni scorsi.

“Ho chiesto di ricordare in questa Assemblea Marcello Materazzo – ha affermato il cons. Franco Raimondo Barbabella (Capogruppo “Prima gli Orvietani”) – perché credo che meriti di essere ricordato sia come uomo che come assessore al Comune di Orvieto e come Consigliere regionale, in una sede istituzionale che ha attraversato prima di noi. Con Marcello Materazzo è scomparsa una figura importante della politica orvietana. Un uomo intelligente che è stato espressione del mondo contadino e che nel secondo dopoguerra ha fatto un percorso di ascesa molto importante. E’ stato un importante amministratore pubblico: Sindaco di Ficulle, Assessore ad Orvieto e consigliere in Regione”.

“Fra le tante cose che di lui vorrei ricordare – ha aggiunto – c’è sicuramente la sua intelligente iniziativa fatta, insieme con il Deputato Europeo, Sergio Ercini, per la salvaguardia della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi da cui scaturirono le leggi speciali, un percorso che culminò con il Progetto Orvieto. Materazzo è stato un politico a tutto tondo, di quella generazione che ha caratterizzato la storia di Orvieto tra il 1950 e il 1980 e che, insieme con molti altri, ha rappresentato un modo di intendere la politica che oggi non comprendiamo più. Un politico che anche con gli avversari politici veri, si è scontrato anche duramente. E’ stato un avversario molto abile, molto forte. Ricordo personalmente lo scontro interno al locale Partito Comunista e la sconfitta della linea riformista e credo che, visti gli esiti, lui stesso si sia pentito di quella battaglia. Oggi voglio pubblicamente rendere omaggio al personaggio politico che comunque ha portato avanti una battaglia di prospettive ed un modo di intendere la politica diverso da quello che è oggi. Voglio rendere omaggio lealmente a una persona, valida e intelligente. A suo modo sicuramente coerente”.

“Ringrazio Barbabella per aver ricordato Marcello Materazzo che, seppure avesse idee diverse ed una posizione politica opposta alla mia aveva la politica dentro, quindi le considerazioni di Barbabella sono pienamente condivisibili” ha affermato Stefano Olimpieri (Capogruppo “Gruppo Misto”). “Un personaggio che al di là delle posizioni politiche – ha proseguito – in questa città ha fatto politica, dando lustro al senso vero della politica. In quella generazione, insieme con Marcello Materazzo c’erano anche Arturo Mario Zambrino ed Araldo Forbicioni. Stavano su posizioni diverse ma con degli ideali in cui credere. Oggi quella politica non c’è più. Dovremmo cercare di ritrovare in quelle persone una spinta per ritrovare la passione politica. Alla famiglia di Marcello Materazzo vanno le più sincere condoglianze”.

“Un personaggio a suo modo ‘sui generis’ che ci ha regalato scambi brillanti e molto piacevoli – ha dichiarato Andrea Sacripanti (Capogruppo “Lega – Salvini per Orvieto”) – sono stato molto colpito e commosso per la sua scomparsa, perché era una presenza costante nella nostra città. Lo ricordo sempre prodigo di consigli. Un tratto umano questo che senz’altro lo caratterizzava. Oltre che essere brillante e sagace era un vero e proprio spirito critico che dà la spinta e non si appiattisce. Mi unisco nelle condoglianze ai familiari”.

“Con Marcello Materazzo mi sono ritrovato in un breve passaggio all’interno del Partito Democratico di Sinistra – ha detto Federico Giovannini (Gruppo “Partito Democratico”) – e mi piace ricordarlo per il suo spirito critico, schietto che portava a ragionare sulla visione politica, convinto dei propri ideali. Ricordarlo significa riscoprire degli ideali che oggi sono stati troppo accantonati. Mi piace ricordarlo come uno degli ultimi dirigenti che avevano delle idee chiare, un trascinatore con una capacità di visione ampia, critica e libera che va riscoperta”.

“Mi unisco al messaggio di condoglianze alla famiglia – ha detto il presidente dell’Assemblea Umberto Garbini (Capogruppo “Fratelli d’Italia”) – ciò che di Marcello Materazzo posso dire sta nei racconti che alcuni giovani della mia stessa generazione, di parte opposta alla mia, hanno sempre detto di lui, e cioè la trasmissione del valore umano e il contributo alla formazione che ha dato a molti giovani. Ritengo che chi si prodiga per i più giovani deve avere sempre il rispetto di tutti noi”.