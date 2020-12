È partita nella mattinata di giovedì 3 dicembre in tutti i punti vendita del Gruppo Coop Centro Italia la nuova collezione di Natale “Loving Home” firmata Egan: l’iniziativa, oltre a permettere a tutti i soci e clienti di Coop Centro Italia e Superconti di arredare con originalità la propria casa e la propria tavola, rappresenta un’ulteriore occasione di impegno sociale da parte del Gruppo Coop Centro Italia per sostenere le persone più bisognose dei territori in cui opera.

Fino al 6 gennaio infatti ogni 15 euro di spesa si riceverà un bollino e, aggiungendo soltanto 1,50 euro, si otterrà immediatamente un originale segnaposto per la tavola: una casetta Egan in resina decorata a mano. Acquistando le casette segnaposto si contribuisce a donare 6.000 pasti durante tutto il periodo natalizio a persone meno fortunate, grazie alla collaborazione con diverse Associazioni ed Enti del territorio: le Caritas Diocesane di Siena, Montepulciano, Montalcino, Colle Val D’Elsa, Chiusi, Pienza, Arezzo, Cortona e Sansepolcro, in Toscana; il Banco Alimentare in Umbria; i Comitati della Croce Rossa Italiana della Bassa Sabina e di Rieti nel Lazio; i Comitati della Croce Rossa Italiana di Avezzano, L’Aquila e Sulmona in Abruzzo.

Il bollino ricevuto servirà invece per collezionare, a partire dal 7 gennaio 2021, gli accessori per la casa Egan della collezione “Qui da noi”, tutta Made in Italy e ispirata ai paesi e ai borghi italiani. La nuova iniziativa è stata promossa in coerenza con l’impegno sociale che il Gruppo Coop Centro Italia ha attivato in prima persona sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, attraverso raccolte fondi, collette solidali ed iniziative commerciali straordinarie volte a tutelare il potere di acquisto dei soci e dei clienti. Un impegno che il Gruppo vuole rafforzare soprattutto durante le Festività, affinché mai come quest’anno il Natale significhi, prima di tutto Solidarietà.