Piccoli chef crescono. Leonardo Perisse, giovane chef orvietano di appena ventitrè anni ma già molto conosciuto

negli ambienti nazionali, è stato nominato “Chef ambassador” da parte della piattaforma internazionale di booking Aibnb. L’azienda che è leader mondiale nel campo degli affittacamere, sta sviluppando un progetto di assistenza ai propri clienti in cento paesi, ma concentrato nel segmento del lusso. In collaborazione con la società che già offre cuochi a domicilio Take a chef, Airbnb ha creato nel proprio sito internet una sezione dedicata a Perisse la cui arte culinaria sarà a disposizione dei clienti che prenderanno in affitto ville e casali di pregio. L’avvio

del progetto è previsto per la fine dell’anno, nella speranza di un prossimo allentamento delle norme anti contagio e prenderà le mosse dalla Toscana.