La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale approva il progetto miglioramento segnaletica e viabilità percorso “Sentiero dei Briganti”. Pari a 55mila euro, rientra nel Piano di Sviluppo GAL Alto Lazio approvato dalla Regione Lazio Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca tipologia operazione 19.2.2.7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica ed infrastrutture turistiche su piccola scala”.

L’Ente richiedente, negli anni 2.000 ha provveduto alla creazione ed alla sistemazione del percorso che attraversa i Comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e territori non comunitari nella suo tratto finale (Farnese, Ischia di Castro, Canino, Montalto di Castro, Parco di Vulci) che necessità di qualificazione e miglioramento tanto per la messa in sicurezza del percorso quanto per quel che riguarda le indicazioni. (G.S)