Il Comune di Castel Viscardo è stato invitato a partecipare alla consegna della pergamena per le attività svolte in occasione del Centenario della Grande Guerra. La cerimonia ufficiale avrà luogo a Udine, “Capitale della Guerra”, il 30 maggio 2021, e sarà seguita dalla pubblicazione di un libro-raccolta degli eventi svoltisi sul territorio nazionale. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Associazioni d’Arma Friuli Venezia Giulia – Evento “Albo d’Oro”, comitato presieduto dal tenente Cpl Roberto Machella, che ha riconosciuto l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, in onore e ricordo dei suoi 63 caduti.



Un’attività che, a partire dal 2014, si è espressa in diverse occasioni e in maniera dislocata su tutto il territorio comunale proponendo conferenze, incontri, la dedicazione di vie, e ancora reading, la realizzazione di un libro, la proiezione di film e l’ausilio musicale del Complesso Bandistico “Giuseppe Verdi”, il “Medagliere della Rimembranza”.

“Siamo onorati – afferma il sindaco di Castel Viscardo, Daniele Longaroni – che le attività svolte sul territorio comunale siano state riconosciute come degne di essere ricordate e valorizzate nell’ambito di tutte le iniziative a livello nazionale. L’impegno profuso va nella direzione di mantenere memoria tra le generazioni di ciò che è stato”.