La Compagnia Carabinieri di Orvieto saluta uno dei suoi uomini più rappresentativi. Dopo 36 anni di servizio attivo va, infatti, in pensione, il luogotenente carica speciale Marco Fabbretti. Nativo di Frascati ma originario di Orvieto, durante la sua lunga carriera, iniziata nel 1984 come allievo sottufficiale alla Scuola di Velletri, ha raggiunto il meritato traguardo dopo aver prestato servizio in svariate realtà operative. In Toscana ha ricoperto vari incarichi di comando.

Nel Lazio ha prestato servizio presso l’Unità Interforze della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, per approdare poi alle dipendenze della Compagnia Carabinieri di Orvieto nel 2003, ricoprendo vari incarichi di comando tra cui la Stazione Carabinieri di Orvieto ed il Nucleo Operativo e Radiomobile e negli ultimi anni, in qualità di sottufficiale più anziano, ha retto brillantemente anche il Comando Interinale della Compagnia in occasione dei periodi di assenza dell’ufficiale titolare del Comando.

Moltissime le vicende e le brillanti operazioni di servizio che hanno visto il sottufficiale protagonista in questi anni di carriera militare, ottenendo vari encomi e riconoscimenti.

“Il luogotenente carica speciale Fabbretti – affermano dall’Arma – è stato un leale e fedele servitore dello Stato legato all’Arma in maniera indissolubile e, con il suo alto senso del dovere, è riuscito a farsi apprezzare da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Ha sempre raccolto la stima di superiori e colleghi e, soprattutto, dei cittadini, che ne hanno riconosciuto le indiscusse doti umane e professionali. Tali innate caratteristiche ne hanno fatto, nel corso degli anni, un valido punto di riferimento per la cittadinanza.

Nel giorno che segna il termine del suo servizio, i migliori auguri da parte di tutti i militari della Compagnia Carabinieri di Orvieto e dell’Arma tutta, a cui vogliamo unirci anche noi insieme ai molteplici attestati di stima e gratitudine che giungono da tante parti e augurargli una meritata felice pensione, confortata dal calore degli affetti familiari e dalla sincera amicizia e riconoscenza dell’intera comunità locale”.