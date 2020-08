Scadono il 31 Agosto 2020 le domande per partecipare al concorso di ammissione al XXXVI ciclo del dottorato di ricerca internazionale in “Engineering for Energy and the Environment” (informazioni qui: http://www.unitus.it/it/unitus/post-lauream1/articolo/dottorati-di-ricerca-).

Si tratta di un dottorato di ricerca multidisciplinare con due curriculum, con connotazione industriale, “Energy and engineering systems” e “Biosystems and environment”, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’UNITUS.

Tutte le 11 borse di studio sono legate a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, su temi come la fusione termonucleare, la robotica biomeccanica, le energie rinnovabili, la valorizzazione della biomassa ed il monitoraggio ambientale.

“I dottorandi- precisa il coordinatore professor Danilo Monarca– lavoreranno perciò a stretto contatto con il mondo della ricerca e il mondo del lavoro, perché il dottorato di ricerca non è solo una tappa imprescindibile per chi vuole intraprendere la carriera accademica, ma è anche un percorso formativo che offre la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con una posizione di maggior prestigio e di più alto livello retributivo rispetto alla laurea magistrale. Il dottorato di ricerca in “Engineering for Energy and the Environment” è l’ultimo livello della filiera formativa in ingegneria dell’Università della Tuscia, dopo la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e la laurea triennale in Ingegneria Industriale. Il curriculum in “Biosystems and environment” rappresenta un’opportunità anche per i laureati nelle scienze agrarie e forestali”.

Gli studenti che volessero intraprendere gli studi in ingegneria potranno sostenere il test di ingresso il 9 settembre 2020, quelli interessati alle scienze agrarie e forestali potranno usufruire dei test online per i corsi di area umanistica e scientifica tutti i giorni dall’8 all’11 settembre compresi (maggiori informazioni su unitusorienta.unitus.it).